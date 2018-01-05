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Spor

Sky Sports: Galatasaray, Evra'yı imza için İstanbul'a davet etti

Galatasaray, Fransız sol bek ile olan görüşmelerini sürdürüyor

05 Ocak 2018 15:20

Teknik direktör Fatih Terim'in sol bek transferi istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, Fransız sol bek Patrice Evra ile görüşüyor.

Sky Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Patrice Evra olacak. Sarı-Kırmızılılar, 36 yaşındaki futbolcunun menaceri Pastorello’yu, transfer görüşmelerini sonlandırmak için İstanbul’a davet etti. İtalyan menajerin bugün Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geleceği haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve kontrat şartlarında anlaşma sağlanması durumunda bu transferin resmi imzaya dökülmesi bekleniyor.

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