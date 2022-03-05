Sky News ekibinin Kiev yakınlarında saldırıya uğradığı anların görüntüleri paylaşıldı

T24 Dış Haberler

Britanya merkezli haber kanalı Sky News'un Ukrayna'daki Rus işgalini takip eden ekibi Kiev yakınlarında "pusuya düşürülüp" saldırıya uğradı. Sky News ekibi, saldırı anında kaydettikleri görüntüleri yayınladı.

Gazetenin baş muhabiri Stuart Ramsay, saldırı anını anlatan yazısında pazartesi Kiev'e dönmeye çalıştıkları sırasında kontrol noktasındaki polisin kendilerini yönlendirdiğini; ancak boş olan yolda bir anda kendilerine ateş açıldığını ifade etti.

Arabanın ilk önce lastiklerinin hedef alındığını, daha sonra da araca bir anda kurşun yağmaya başladığını belirten Ramsay, sırayla kendilerini otomobilden attıklarını ifade etti.

Ramsay, ilk etaptan kendilerine Ukrayna kontrol noktasından ateş açıldığını düşündüklerini; ancak gazeteci olduklarını söylemelerine rağmen atışın durmadığını bildirdi. Ramsay, Ukraynalıların kendilerine daha sonra saldırının Rus sabotajcılar tarafından gerçekleştirildiğini söylediğini belirtti.

Kameraman Richie Mockler'ın çelik yeleğine iki kurşun isabet ederken, Ramsay de sırtından yaralandı.

Britanyalı gazeteci, bir setten atlayarak kaçtıklarını ve bir fabrika ünitesine sığındıklarını ve kurtarılmak için Sky News merkezine sinyal gönderdiklerini belirtti. Ramsay, ilerleyen saatlerde Ukrayna polisinin gelip kendilerini kurtardığını ifade etti.

Sky News'un saldırıya uğradığı anların görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz.