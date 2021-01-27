Sky News: AstraZeneca, Avrupa Birliği'yle bugün yapılacak aşı toplantısından çekildi

Avrupa Birliği ülkeleri ile aşı üreticisi AstraZeneca arasında aşı tedariğine dair anlaşmazlıklar sürüyor. AstraZeneca'nın bugün Avrupa Birliği'yle tedarik meselesini görüşmek üzere planlanan bir toplantıdan çekildiği öğrenidli.

Sky News'ta yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi ile birlikte Koronavirüs aşısı üreten AstraZeneca, bugün Avrupa Birliği ile planlanan aşı tedariği toplantısından çekildi. Avrupa Komisyonu'nun toplantının olabilecek en kısa zamanda yeniden düzenlenmesini istediği belirtildi.

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: AstraZeneca, dünya genelinde milyarlarca Covid-19 aşısı dozu dağıtmaya bağlı kalıyor. Buna, Avrupa Komisyonu'yla 2021'in başında başlayacak 400 milyon doz tedarik anlaşması da dahil. Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay alınmasıyla şubat ve mart aylarında on milyonlarca dozun tedariğine başlayacağız. Avrupa Birliği'ne yapacağımız ilk doz tedariğin beklenenden az olacağının yarattığı sıkıntının farkındayız. "