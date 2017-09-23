Skrtel derbide yok 

Hakan TARHAN-İSTANBUL-(DHA) Fenerbahçe\'de durumu en çok merak edilen isim olan Skrtel\'in derbide oynayamayacağı belirtildi. Kasığında ki sakatlık sebebi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Slovak yıldız dün yapılan iğne tedavisinin de etkili olmadığı öğrenilirken, bu sabah kulüp doktoru tarafından tekrar test edilen Skertel\'in derbide oynamayacağına karar verildi. Skrtel\'in risk alınıp oynatılırsa kasığında yırtık oluşabileceği ve sahalardan 1.5 ay uzak kalma ihtimali bu kararda etkili oldu.

Fenerbahçe\'de Robin van Persie ve Dirar\'da sakatlıklarından dolayı Beşiktaş karşısında forma giyemeyecekler.