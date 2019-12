-SKORSKY'LER EŞLİĞİNDE DİYARBAKIR'A GELDİ DİYARBAKIR (A.A) - 06.06.2011 - Öğle saatlerinde yaklaşık 50 araçlık bir konvoyla Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yol boyunca Özel Harekat Timleri eşlik etti. Erganiden itibaren 2 askeri skorsky helikopter ise konvoy üzerinde uçuş yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında İstasyon Meydanı'na gelen Bahçeli, burada yaptığı konuşmada yoksulluğun ve işsizliğin etnik kimliğinin olmadığını belirtti. Bahçeli, şunları kaydetti: ''12 Haziran'da asıl sorunlarınızı örtbas edenlerden hesap soracak mısınız? Bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara haddini bildirecek misiniz? İşsizliği, yoksulluğu, sefaleti size layık görenlerin yakasından tutacak mısınız? Diyarbakırlıların bu 'evet'leri kardeş kavgası için ellerini ovuşturanlara uyarıdır. Türkiye'nin birliği ve dirliği için verilen bir onaydır. Diyarbakırlı vatandaşlarıma güveniyor ve inanıyorum.'' Bahçeli, Türkiye'nin her yönden tuzaklarla çevrildiğini ve kısır döngü içine hapsedildiğini öne sürerek, şöyle dedi: ''Türkiye iyi yönetilmemektedir. Vurgun çeteleri tam mesai içindedir. Ülkenin her yanı dökülmektedir. Şüphesiz Diyarbakır da bundan nasibini almaktadır. AKP hükümeti, ülkemizi perişan duruma getirmiştir. Millet ve devlet bekası üst düzeyde tehdit altındadır. 8,5 yıldır iş başında olan AKP hükümeti içte ve dışta ülkemizi ağır ipoteklerin altına sokmuştur. AKP, kriz olmuş, kaos olmuş, cepheleşmeleri teşvik etmiştir. AKP ve CHP'nin danışıklı dövüşü ülkemizi uçurumun kenarına getirmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En büyük projem' dediği yeni anayasa projesiyle Türkiye bölünmeye doğru yelken açacaktır. Buna 'dur' demek lazımdır, buna mani olmak lazımdır. Bu zihniyetin üçüncü dönem iktidara gelmesi Türk milleti için felaket olacaktır. 'İleri demokrasi' propagandasıyla Türkiye hızla dağılmaya doğru gitmektedir. Buna engel olmak gerekmektedir. Ülkemizde asayişsizlik, açlık, adaletsizlik zirveye çıkmıştır. Başbakan Erdoğan'ın yönettiği Türkiye yaşanamayacak hale gelmiştir. Bize, 'Kağıttan kaplan' diyen Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran'dan sonra kağıttan kaplan mı, yoksa ensesinden tutacak bozkurt mu olduğumuzu açıkça görecektir. Yüce Divan'a gittiğinde sözlerinden pişman olacak, ama iş işten geçmiş olacaktır.'' Diyarbakırlıların sorunlarını herkesten daha iyi bildiklerini ifade eden Bahçeli, 12 Haziran'dan sonra onarım ve toparlanma iktidarlarıyla Türkiye'yi ayağa kaldıracaklarını söyledi. Bahçeli, aralarında Diyarbakırlı işsizlerin de bulunduğu 700 bin işsize iş bulacaklarını, emeklilere bir maaş fazla vereceklerini, terörün bitirilmesi için güvenlik önlemlerinin yanı sıra ekonomik, sosyal, psikolojik, idari, demografik ve kültürel unsurları kapsayan bir strateji uygulayacaklarını bildirdi. GAP'ı en öncelikli stratejik yatırım olarak ele alacaklarını ve en kısa zamanda tamamlayarak bölge insanının istifadesine sunacaklarını anlatan Bahçeli, diğer bölgesel projeleri de hızla tamamlayacaklarını dile getirdi. Bahçeli, yoksulluğu mağlup edeceklerini ve Hilal Kart'la muhtaçlara sahip çıkacaklarını vurguladı. -GÜVENLİK GÜÇLERİNİN AYLIKLARINA 310 LİRA İLAVE- Devlet Bahçeli, asgari ücreti 825 liranın üzerine çıkaracakları, güvenlik güçlerinin aylıklarına ilaveten 310 lira, koruculara 155 lira güvenlik tazminatı verecekleri, emekli maaşlarında seyyanen artış yapacakları vaadinde bulundu. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Her derde deva olacağız. Kim olursa olsun kökeni nereye dayanırsa dayansın Türk milletinin bütün fertlerini bir ve beraber görecek, kucaklayacağız. Alevi kardeşim, Sünni kardeşim hiç endişelenmesin. Biz varız. Kürt kökenli kardeşim merak etmesin biz, ortak payda ve müşterek değerler ekseninde her meselenin üstesinden geleceğiz.'' ''Anayasa çözümlerini koro gibi seslendirenlerin, onlar gibi düşünmedikleri için MHP'yi 'Değişim karşıtı' olarak sunacakları'' öngörüsünde bulunan Bahçeli, ''Biz bölünmeye taraf değiliz. Biz ayrışmaya taraf değiliz. Ancak ekmeğimizi, soframızı ve sevgimizi paylaşmaktan yanayız. Adaletli paylaşmaktan, kardeşçe yaşamaktan, birlikte ekonomik kalkınmışlıktan tarafız. Sözlerimizi kim nasıl anlarsa anlasın. Biz buyuz. İnançlarımız ve görüşlerimiz bunlardır. Ülke sizin karar sizin, tercih sizin'' dedi. -YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ- Bu arada, dün Elazığ mitinginin ardından geceyi bu kentte geçiren Bahçeli, bugün öğle saatlerinde yaklaşık 50 araçlık bir konvoyla Diyarbakır'a hareket etti. Bahçeli'ye yol boyunca zırhlı araçlar içinde özel harekat timleri ve jammer eşlik etti. Diyarbakır'ın Ergani ilçesine gelişinde kendisini karşılayanları gören Bahçeli, araçtan inerek vatandaşlarla tokalaştı. Bahçeli'nin aracının da içinde bulunduğu konvoy üzerinde Ergani'den itibaren 2 askeri skorsky helikopter Diyarbakır'a kadar uçuş yaptı. Diyarbakır girişinde konvoya polis motosikletleri ile çok sayıda sivil araç katıldı. Yol boyunca jandarmanın güvenlik önlemi alması dikkati çekti. Bahçeli, kente gelişiyle birlikte doğruca miting alanına gitti. Alanda, polisin yoğun güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar miting alanına kontrol noktalarından geçirilerek alındı. Çok sayıda partilinin doldurduğu İstasyon Meydanı, parti bayrak ve flamalarıyla süslendiği, çevre binalara Bahçeli posterleri asıldığı görüldü. Alanda, ''Sayın Başbakan unutmasın, bize her yer Diyarbakır'', ''Bin yıllık kardeşliği 8 yıllık kardeşlik bozamaz'', ''Aynı bedende can gibiyiz. Biz Diyarbakır'ız, Türkiye'yiz'' yazılı dövizler de açıldı.