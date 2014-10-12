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Kartepe'de düşen helikopterde 4 mürettebat şehit oldu

İzmit’de Cengiz Topel Askeri Havaalanı'ndan Konya’ya gitmek üzere havalanan Skorsky helikopterin İzmit'in Kartepe ilçesinin Karaardıçlı bölgesinde düştüğü öğrenildi

12 Ekim 2014 19:07

İzmit Cengiz Topel Havaalanı'ndan Konya'ya gitmek üzere havalandıktan 7 dakika sonra telsiz irtibatı kesilen askeri helikopterin, Kartepe ilçesinin Karaardıçlı bölgesine düştüğü belirlendi. Helikopterde bulunan 4 mürettebatın şehit olduğu açıklandı

Kartepe ilçesi yakınlarında askeri helikopterle irtibatın kesilmesi üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ile jandarma, polis, 112 Acil Servis, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgenin coğrafi yapısının dağlık ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin bir bölümü Balaban Mahallesi'nde konuşlandı. 

Askeri helikopterin yapılan arama çalışmalarında İzmit'in Kartepe ilçesinin Karaardıçlı bölgesinde düştüğü belirlenirken, helikopterde bulunan 4 mürettebatın şehit olduğu açıklandı.

 

Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama

 

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''S-70B Sikorsky'' tipi bir askeri helikopterlen telsiz irtibatının kesildiği, bunun üzerine başlatılan arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Deniz Kuvvetleri Deniz Hava Komutanlığına (Kocaeli) ait S-70B Sikorsky tipi bir helikopterin, Konya'ya eğitim amaçlı uçuş yapmak üzere saat 12.18'de Cengiz Topel Askeri Havaalanı'ndan (Kocaeli) kalktığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu helikopterle saat 12.25'te telsiz irtibatının kesildiği aktarıldı.

Helikopterin rotası üzerindeki bölgelerde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler tarafından başlatılan arama faaliyetlerinin sürdürüldüğüne değinilen açıklamada, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ait 1 CASA uçağı ve 4 arama kurtarma helikopterinin de aramalara destek verdiği kaydedildi.

 

Afyonkarahisar'da arama çalışmaları başlatıldı

 

Bu arada, askeri helikopterle irtibatın kesildiği bilgisi üzerine Afyonkarahisar'da arama çalışmaları başlatıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Afyonakarahisar 112 Acil Servis, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri askeri helikopterle irtibatın kesildiği bilgisi üzerine merkeze bağlı Çıkrık, Beyyazı, Fethibey Beldeleri ile Kozluca köyü, İscehisar ilçesine bağlı Alanyurt köyü ve İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyünde arama başlattı. 

Arama çalışmalarına 112 Hava Amlusans Helikopterinin de destek verdiği bildirildi.

 

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