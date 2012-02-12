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Spor

Skibbe'nin görevine son verildi

Herhta Berlin'in menajeri Michael Preetz, Skibbe'nin görevine son verdi.

12 Şubat 2012 22:17

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Hertha Berlin'in teknik direktörü Michael Skibbe'nin görevine son verildi.

5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Herhta Berlin'de menajer Michael Preetz, Skibbe'nin görevine son verdi.

Sezona teknik direktör olarak Markus Babbel ile başlayan Hertha Berlin kötü gidişe son vermek amacıyla devre arasında Eskişehirspor'u çalıştıran Skibbe'yi göreve getirmişti.

Ancak dün akşam Stuttgart'a karşı alınan 5-0-lık mağlubiyet sonrası Michael Skibbe'nin de görevine son verildi.

Berlin takımı, Skibbe ile 3 lig maçı ve iki Almanya Kupası maçında galibiyet yüzü göremedi.

 

Preetz: 'Skibbe bir hataydı'

Hertha Berlin menajeri Michael Preetz ise, "Skibbe'yi takımın başına getirmek bir hataydı. Bu hatayı düzeltilmesinden de ben sorumluydum" dedi.

Hertha Berlin kaptanı André Mijatovic yönetimin kararla ilgili takımı bilgilendirdiğini, Skibbe'nin de kendileriyle vedalaştığını söyledi.

Mijatovic, kararla ilgili yorumunun sorulması üzerine, "Bu işler böyle yürüyor" diye cevap verdi.

Hertha Berlin'i yeni bir teknik direktör bulunana kadar yardımcı antrenörün maçlara çıkarması bekleniyor.

Skibbe Türkiye'de Galatasaray ve Eskişehirspor'u çalıştırmıştı.

Herta Berlin, Bundesliga'da 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

 

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