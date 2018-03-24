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Ekonomi

Skandalın ardından Facebook hisseleri yüzde 13 düştü  

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mart (DHA) – Kullanıcılarının kişisel bilgililerini bir analiz şirketiyle paylaşma skandalının ardından Facebook hisseleri haftayı yüzde 13’lük bir düşüşle kapattı

24 Mart 2018 14:14

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Mart (DHA) – Kullanıcılarının kişisel bilgililerini bir analiz şirketiyle paylaşma skandalının ardından Facebook hisseleri haftayı yüzde 13’lük bir düşüşle kapattı. Kullanıcılarının gönüllü olarak bir anket uygulaması indirerek, kayıt olan kişilerin haberi olmadan kullanıcıların ve Facebook arkadaşlarının kişisel bilgilerini, çeşitli siyasetçi ve politikacıların propaganda kampanyasını gerçekleştiren Cambridge Analytica’ya satan Facebook, skandalın etkilerini hisse senetlerindeki düşüşte de yaşadı.
Skandalın ardından Facebook hisseleri Cuma günü haftayı yüzde 13’lük bir düşüşle 160 doların altında kapatırken, Facebook hisselerinde bu denli en son Temmuz 2012 yılında bir düşüş görülmüştü.
Facebook CES’su Sheryl Sandberg, skandalın ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü CNBC’ye verdiği röportajda şirketin, kullanıcı gizliliğine verilen hasarın Facebook’un hisse senetleri veya iş modeline bir zarar vermeyeceğini düşündüğünü söylemişti.

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