'Skandal' mı 'zorunluluk' mu: Britanya'nın gündeminde başbakan danışmanı Cummings'in Covid-19 semptomu göstermesine rağmen seyahat etmesi var

T24 Dış Haberler

Britanya'da Başbakan Boris Johnson'ın danışmanlarından Dominic Cummings'in kendisi de Covid-19 semptomları gösterirken Koronavirüs salgını kaynaklı kısıtlamaların sürdüğü sırada evinden 424 kilometre uzakta görülmesi ülkede tartışamaya sebep oldu.

The Guardian ve Mirror gazeteleri yaptıkları ortak bir araştırma sonucunda polisin Cummings ile hükûmetin Koronavirüs kısıtlamalarını ihlal ettiği gerekçesiyle konuştuğunu iddia etti. Cummings'in Johnson'ın Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra başbakanlık konutu 10 Numara'dan koşarak çıkarken fotoğrafları çekilmişti. Polisin, Cummings ile bu olaydan birkaç gün sonra temasa geçtiği iddia edildi.

Habere göre Cummings bu süreçte Durham kentine gitti ve bir vatandaş kendisini kısıtlamaları ihlal ettiği için polise ihbar etti.

Cummings'in eşi daha önce kendini hasta hissettiği sürece Başbakan danışmanının "kendisine baktığını" söylemişti.

Haberin bugün gazetelerde yer almasının ardından Cummings'e istifa çağrısı yapıldı.

Hükûmet yalanladı

Britanya hükûmeti haberlerle ilgili yaptığı açıklamalarda Cummings'in Covid-19 semptomları gösterirken 400 km seyahat ederek kuralları ihlal etmediğini ifade etti.

Yapılan açıklamada Cummings ve eşi Covid-19 belirtileri gösterdiği için Johnson'ın danışmanının "çocuklarının güvenliğini sağlama hakkı" olduğu belirtildi.

10 Numara, polisin Cummings ve eşiyle bu konu hakkında hiç görüşmediğini iddia etti.

Polisten açıklama

Durham polisi, 10 Numara'dan sonra Cummings'e yönelik daha eleştirel bir açıklamada bulundu.

Durham Polis Komiseri Steve White, "gerekçesi ne olursa olsun" Cummings'in semptom gösterdiği sırada 400 km seyahat etmesinin "akılsızca" olduğunu söyledi.