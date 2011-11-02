Skandal gecenin kadınları konuştu





T24- İzzet Yıldızhan ve Nihat Doğan’la beş yıldızlı otel odasında başlayıp karakolda bitirdikleri o skandal gecenin ardından kayıplara karışan kadınlar konuştu.







Türkücü İzzet Yıldızhan’ın geçtiğimiz hafta sonu Ankara’daki beş yıldızlı bir otelde para karşılığı birlikte olduğu kadını darp ettiği öne sürüldü. Yıldızhan’dan şikayetçi olan E.S.K.’nın ifadesinde “Beni dövdü, silah gösterip tehdit etti, zorla ilişkiye girmek istedi” dediği öğrenildi. Hürriyet’e konuşan kadınlar, o geceyi tüm detaylarıyla anlattı. İşte o gece yaşananlar...





Çağırdı gittik





“İzzet Yıldızhan ile arkadaşımız E.S.K. (20) son üç-dört aydır birlikteler. Evde oturuyorduk, İzzet Yıldızhan arkadaşımızı aradı, bizim de seslerimizi, gülüşmelerimizi duyunca ‘Buraya gelin, eğleniriz, bara gideriz’ dedi. Hatta arkadaşımızın cep telefonuna üst üste mesaj yolladı, ‘Arkadaşlarını da al gel, bekliyorum’ diye. Otele saat 01.00 gibi gittik. Odaya çıktık, her şey normaldi. Odaya içki ve meyve servisi yapıldı. Bir ara Nihat Doğan odaya geldi, 10-15 dakika kalıp odasına çıktı. Bu arada Nihat Doğan’ın adamı odaya sigara getirdi. Garsonlar da kaç defa gelip gitti.”





Sanki çıldırmıştı





“İzzet Yıldızhan bizim yanımızda sevgilisi E.S.K ile ilişkiye girmek istedi. Biz görmezden geldik ve kimimiz banyoya girdik, kimimiz televizyon açıp bakmamaya çalıştık. Sonra İzzet Yıldızhan, Nihat Doğan’ın odasına çıktı, bir süre sonra ikisi de geri geldi. Sohbet ettik, hatta Nihat Doğan bize şarkı söyledi. Ancak Yıldızhan, odaya döndüğünde değişmiş, saldırganlaşmıştı. Nihat Doğan, N.U.’ya (21) sarılarak, ‘Sarışınsın güzelsin’ diyerek birlikte olmak istedi. Ama sonradan birlikte olmadan aniden odadan ayrıldı.”





Silah çekti





“Nihat Doğan odadan ayrılınca İzzet Yıldızhan birden arkadaşımız M.Y.’yi (20) yatağa yatırıp ters ilişkiye girmek istedi. ‘Olmaz’ yanıtını alınca tartıştılar. Birbirlerine vurunca iş çığrından çıktı. Yıldızhan, silaha sarıldı, eli havaya kalktı, ortalık savaş alanına döndü. Y.S. (21) bir fırsatını bulup silahı elinden aldı ve kendisini banyoya kilitledi. Polisi arayacağımızı söyleyince iyice çıldırdı ve bizi tehdit etti.”





155’i aradık





“Odadaki bağırış çağırışlara rağmen bir görevli gelip de ‘ne oluyor’ demedi. Odadan uzaklaşır uzaklaşmaz cep telefonundan 155 Polis İmdat’ı aradık. Polis geldi. Otel görevlileri polise İzzet Yıldızhan’ın kaldığı odayı bilmediklerini söyleyerek polisi almak istemedi. Biz Nihat Doğan’ın delikanlı gibi çıkıp doğruları anlatmasını bekliyorduk ama biz ondan daha delikanlıymışız. Biz onunla ilgili her şeyin doğrusunu anlattık, bize bir zarar vermediği için şikayetçi bile olmadık, ama ondan da ne gördüğünü, neler yaşandığını anlatmasını beklerdik. Biz para için bu kepazeliği yapacak kişiler değiliz. Onurumuz kırıldı, şiddete maruz kaldık.”





Adam olamamış





O gece neler yaptığını ancak biz biliriz. Biz, İzzet Yıldızhan’ın kızları yaşındayız, madem odada bir yanlışımız vardı, hepimizi dışarı attırsaydı. Sonuçta otel güvenliği gözünün içine bakıp el pençe duruyordu. Arasaydı güvenliği, bizi hemen dışarıya atarlardı. Elinde silahla, kızı yaşındaki kızları dövmek yakışıyor mu? Para için oraya gitmediğimiz halde bize ‘hayat kadınları’ diyor. Parayı çantamıza kendisi ‘harçlık’ diye koydu, bakmadık bile. Bizim için ‘çamur atıyorlar’ demiş. Üç gündür bizi arayan gazeteci ve televizyoncunun haddi hesabı yok. Çamur atmak istesek kanal kanal gezer, o geceyi, ne yaptıklarını anlatırız. Ama biz asla öyle bir çirkeflik yapmayız, yapamayız.”





İtiraza ret





İzzet Yıldızhan’ın tutuksuz yargılanması kararına soruşturmaya bakan cumhuriyet savcısı itiraz etmişti. Nöbetçi 26. Asliye Ceza Mahkemesi, savcılığın Yıldızhan’ın tutuklanmasına ilişkin talebini reddetti.





Çelişkili ifadeler





Olay büyüdükçe, şikayetçi kadınların beyanlarında tutarsızlıklar başgösterdi. E.S.K, emniyetteki ifadesinde “İzzet dördümüzle de cinsel ilişkiye girdi” derken, o gece yanında bulunan arkadaşı ise dün Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Yıldızhan’ın sadece E.S.K ile birlikte olduğunu ileri sürdü.

