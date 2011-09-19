Şizofreniyle epilepsi bağlantılı

T24 -Epilepsia dergisinde yayımlanan bir araştırma, şizofreni hastalarının epilepsiye yakalanma olasılığının normal insanlara göre 6 kat, epilepsi hastalarında şizofreni görülme olasılığının ise bu hastalığı taşımayanlara kıyasla 8 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.



Tayvan'da yaklaşık 16 bin şizofreni ve epilepsi hastasının katılımıyla yapılan araştırmada, şizofreni hastası bin kişiden 6,99'unda epilepsi görüldüğü saptandı. Şizofreni hastası olmayan grupta bu rakamın 1,19'da kaldığı görüldü.



Öte yandan, epilepsi hastası olan bin kişiden 3,53'ünde şizofreniye rastlanırken, epilepsi hastası olmayanlarda görülen şizofreni vakası sayısı binde 0,46'da kaldı.





Uzmanlar, araştırmanın, iki hastalık arasında ''güçlü bir çift yönlü ilişki'' bulunduğuna işaret ettiğini belirtti.



Söz konusu ilişkinin, iki hastalığın ortaya çıkışında da ''ortak nedenler'' olarak nitelendirilen genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerden kaynaklanıyor olabileceği kaydedildi.







