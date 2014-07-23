Şizofreniye neden olan 83 yeni gen saptandı

Nature dergisinde yayımlanan habere göre, Cardiff Üniversitesi'nden araştırmacıların öncülük ettiği ve 35 ülkeden tıp uzmanlarını bir araya getiren uluslararası ekip, çalışmanın şizofreni için yeni tedavi yolları bulunmasına zemin hazırlayabileceğini belirtti. Araştırma ekibi, 37 bini aşkın şizofreni hastasının genetik yapısını inceledi ve bu tabloyu şizofreni hastası olmayan 110 bine yakın insanın genetik haritasıyla karşılaştırdı ve şizofreni tehlikesi doğuran ve daha önce bilinmeyen 83 geni ortaya çıkardı.

BBC’de yer alan habere göre uzun yıllardır bilim insanları, dünyada 24 milyondan fazla insanı etkileyen şizofreni hastalığında genetik yapının bir ölçüde rol oynadığını savunuyordu. Bilim insanları 100'ü aşkın genin, insanları şizofreniye daha yatkın durumda bıraktığını, bu genlerden 83'ünün daha önce hiç saptanmamış olduğunu belirledi. Bu genlerin birçoğu beynin çevresinde kimyasal mesajların iletilmesinde rol oynuyor. Diğer bazı genler ise, vücudun bağışıklık sistemiyle ilişkili.

'Bu, bir devrim'

Araştırmaya önderlik eden Cardiff Üniversitesi'nden Prof. Michael O'Donovan, "Hastalığın biyolojik yapısının tam anlaşılamaması yüzünden uzun yıllardır şizofreni tedavisinde yeni tedaviler geliştirilemiyordu. Şimdi, yeni bir grup genetik ilişkinin bulunması, şizofreninin biyolojik temelinin ortaya çıkarılması konusunda sağlam deneyimlerin ve umuyoruz ki, yeni tedavilerin kapısını açacak" dedi.

Araştırmanın yazarlarından biri olan, Londra Üniversitesi (UCL) öğretim üyesi Prof. David Curtis, "Bu çalışma, psikiyatri dalını, tıbbın diğer alanlarıyla aynı kategoriye yerleştirmiş oluyor. Geçmişte, ruh ve sinir hastalıklarının 'gerçek' hastalıklar olmadığı görüşüyle mücadele edip durduk. Ama daha önceki genetik araştırmalar pek başarılı sonuçlar vermemişti. Şimdiyse, güven içinde, ters giden kimi biyolojik süreçler olduğunu ortaya koyabiliyoruz" dedi.

Söz konusu araştırma ekibinde yer almayan ancak gelecekteki çalışmalara katılacak olan King's College öğretim üyelerinden Dr. Gerome Breen, "Bence, bu bir devrim. Şimdi müthiş geniş bir araştırma alanı uzanıyor önümüzde. Tedavi yolları bulunmasını sağlayabilecek yepyeni düşünceler bunlar. Çok önemli bu, zira 1970'lerden bu yana şizofreninin ilaçla tedavisinde pek büyük bir değişim kaydedilemedi" dedi.