Şizofreninin anahtarı okulda

Belek beldesinde düzenlenen Şizofreni Akademisi toplantısına katılan Prof. Dr. Walter Fleischhacker, yaptığı açıklamada, dünyada her 100 kişiden bir kişinin yakalanma ihtimali olan şizofreninin, erkeklerde 15 - 25, kadınlarda 25 - 35 yaş arasında ortaya çıktığını kaydetti. Şizofreni hastalığına yakalanmada genetik yatkınlığın yanı sıra kişinin maruz kaldığı stres faktörünün de etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fleischhacker, şizofreninin, hastalığa yakalanana olduğu kadar, ona bakan ailesi ile topluma da maddi ve manevi büyük bir yük getirdiğini belirtti.Hastanın, durumunun verdiği sıkıntı ve iş gücü kaybı yaşadığına işaret eden Fleischhacker, aile bireylerinin de hasta bireye çok zaman ayırdıkları için iş yaşamlarında verimsiz olma riski yaşadığını, bu hastaların tedavisi için kullanılan ilaçların ve yataklı tedavi kurumlarında yatmalarının masrafının da toplumun üzerine yük olduğunu ifade etti. Diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi şizofreni hastalığında da erken teşhisin önemli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Walter Fleischhacker şunları söyledi:"Bir kişinin şizofreniye yakalandığını genelde ilk fark eden sınıf arkadaşları oluyor. Örneğin, 'En iyi arkadaşımdı ama artık onu anlayamıyorum' diyorlar. Öğretmenler de aynı şekilde, mükemmel bir öğrenci olan çocuğun derslerinde başarısız olmaya, takip edildiği, birinin onu öldüreceği gibi tuhaf inançlara kapıldığını gözlüyor. Genel ilgi alanlarını, hobilerini ve insan ilişkilerini yitirdiğini fark ediyor. Kişisel bakımına eskisi kadar özen göstermediğini görebiliyor. Şizofreninin erken teşhisinde eğitim kurumlarına çok iş düşüyor. Bu nedenle dünyada birçok ülkede şizofreniyi önleme programları çerçevesinde okullara uzman gönderilerek okul psikologları ve öğretmenler eğitiliyor. Çağımızda maalesef anne ve babalar, çocuklarının eğitiminin sorumluluğunu öğretmenlerin üzerine yüklemeye başladı. Oysa aileler, çocuklarının öğretmenleri ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurarsa, onun hastalığa yakalandığını çok çabuk anlayabilir."Prof. Dr. Fleischhacker, gençlik çağında hemen hemen her insanın davranışlarında değişiklikler olduğuna da dikkati çekerek, "Davranışları değişen her gencin şizofreniye yakalandığını düşünmek yanlış olur. Gençteki değişikliğin iyi ve uzun süreli gözlemlenmesi bu açıdan çök önemli" dedi.Fleischhacker, şizofrenide erken dönemde yeni nesil ilaçlarla tedaviye başlandığında hastalık belirtilerinin tamamen ortadan kalkmasında yüzde 40 oranında başarı elde edildiğini, hastaların yüzde 80'inde ise belirtilerin gerilediğini sözlerine ekledi.