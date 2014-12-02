Şizofreni hastasının idamı tartışma yarattı

ABD ’nin Teksas eyaletinde 1992’de, üç yaşındaki kızı ve eşinin gözleri önünde kayınvalidesi ve babasını öldüren paranoid şizofreni hastası Scott Panetti’nin yarın uygulanması planlanan iğneyle infazı tartışma konusu oldu. Aktivistler, politikacılar ve din adamları, akıl sağlığı yerinde olmayan Panetti’nin infazının durdurulması yönünde çağrı yaparken, ülkede infazı savunanlar da mevcut.

Radikal’de yer alan habere göre, 56 yaşındaki Panetti, 1995’te mor renkte bir kovboy kıyafeti giyerek çıktığı mahkemede işlediği suçların farkında olduğunu söylemiş ve aralarında John F. Kennedy ve Hz.İsa’nın da bulunduğu 200 şahidi çağırmak istemişti. 1978’de ordu doktorları tarafından paranoid şizofreni hastası teşhisi konulan Panetti, birkaç yıl sonra evindeki tüm eşyaları gömmüş ve bunları “şeytanın kaçırdığını” savunmuştu.

'Selena Gomez benim kızım'

1992’de cinayeti işlemeden önce birçok kez hastaneye kaldırılan Panetti, olayın gerçekleştiği gün saçını kazıyıp asker üniforması giymiş ve çifti öldürdükten sonra “vahşi” eylemler gerçekleştirmişti. Aynı günün ilerleyen saatlerinde takım elbise giyerek teslim olan Panetti’nin mantık dışı iddiaları arasında ABD’li şarkıcı Selena Gomez’in kendi kızı olduğu ve hapishane dişçisinin dişlerine dinleme cihazı yerleştirdiği bulunuyor.

Daha önce idamı savunan politikacılar ve insan hakları örgütlerinin yanı sıra muhafazakarların da karşı çıktığı ceza hakkında AP’ye konuşan Panetti’nin avukatı, “Teksas’ın onu neden idam etmek istediğini anlamıyor. Neden idam edildiğine dair mantıklı ve gerçekçi bir anlayışınızın olması lazım” ifadelerini kullandı.



