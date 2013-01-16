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Yaşam

Şizofreni hastasını, komşusunu 30 yerinden bıçakladı

Çorum'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen kişi, tartıştığı komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü

16 Ocak 2013 10:00

Çorum'da 66 yaşındaki Selvet Güden, şizofreni hastası olduğu iddia edilen komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yapılan ilk incelemede Güden'in 30 bıçak darbesi aldığı belirlendi.

Çorum'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen kişi, tartıştığı komşusunu 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Selvet Güden (66), ilköğretim okulunda eğitim gören çocuğunu almak üzere Gülabibey Mahallesi'ndeki evinden çıkıp kendisine ait otomobile binmek istediği sırada yanına gelen yan apartmandaki komşusu Ekrem A. (54) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Güden ve Ekrem A, birbirlerini darbetti.

Korunmak amacıyla otomobiline binen Güden'in peşinden araca koşan Ekrem A, bıçakla komşusunu birçok yerinden yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güden'in yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Güden'in cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yapılan ilk incelemede Güden'in boğaz, göğüs ve kasık bölgelerinden 30 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen zanlının, komşusu Selvet Güden'le husumeti bulunduğu öğrenildi.

Bu arada Selvet Güden'in Almanya'da uzun bir süre işçi olarak çalıştıktan sonra yaklaşık 8 yıl önce emekli olduğu ve memleketi Çorum'a geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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