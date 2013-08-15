Şizofreni hastası vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü iddia edildi

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Kapaklı'da şizofreni hastası Ali Çelebi (34) isimli vatandaşın akıl hastanesine gitmeyi kabul etmediği için polisler tarafından cop ve biber gazıyla müdahale edilerek öldürüldüğü iddia edildi.



Hürriyet'te yer alan habere göre, tedavi olmayı reddeden Çelebi'yi hastaneye götürmek için ailesinin eve çağırdı polisler, direnen Çelebi'ye cop ve biber gazıyla müdahale etti. Görgü tanıklarının savcılığa verdikleri ifadelere göre başına çok sayıda cop darbesi alan Çelebi olay yerinde yaşamını yitirdi. Tanıklar, polislerin Çelebi’nin başına “cop yamulup düzelecek kadar şiddetli bir darbeyle” vurduğunu belirtirken, Çelebi’nin yakınları olaya karışan emniyet mensupları hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Evli ve biri 10, diğeri 12 yaşında iki çocuk babası olan Ali Çelebi’nin polis tarafından öldürülüp öldürülmediğine ilişkin soruşturma sürerken Çelebi’nin yakınları önceki günlerde Kapaklı’daki emniyet müdürlüğüne siyah çelenk bırarak olaya adı karışan polislerin cezalandırılmasını istedi.

İddialara göre, Çelebi’nin ölümüyle sonuçlanan olay şöyle gelişti: Şizofreni hastası Ali Çelebi, 4 Ağustos 2013 Pazar günü rahatsızlandı. Eşi Esma Çelebi’nin talebiyle görevliler tarafından Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkan Çelebi, araca bindirildikten kısa bir süre sonra ambulansın camını kırarak kaçtı. Hastaneye gitmek istemediği için Kapaklı’daki ağabeyinin evine gitti. Çelebinin annesi Döndü Çelebi de oğlunun rahatsızlandığını fark ederek önce sağlık ekiplerini daha sonra da polisi aradı. Çelebi eve gelen polis ekiplerine direnmek isteyince polisler cop ve biber gazıyla şizofreni hastası Çelebi’yi etkisiz hale getirdi. Başına defalarca copla vurulduktan sonra yere yatırılan ve ellerine ters kelepçe takılan Çelebi, bu sırada fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ali Çelebi’nin yaşamını yitirdiği olayın görgü tanıklarından yeğeni Emre Çelebi de Ali Çelebi’nin cinayete kurban gittiğini belirterek, “Polis, sanki karşısındakine, psikolojik rahatsızlığı olan biri değilmiş de bir düşman ya da bir teröristmiş gibi vurdu. Bunun hesabını mahkemede verecekler” dedi. Çelebi, olay anını şöyle anlattı:

“Amcam Ali Çelebi ile evde oturuyorduk, gayet sakindi. Ama psikolojisi de hiç iyi değildi. Polisler gelince onlara amcamın psikolojik hasta olduğunu ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledim. Amcam önce hastaneye gelmeyi reddetti ancak daha sonra ‘Namaz kılayım, öyle gidelim’ dedi. Polisler ‘Seninle mi uğraşacağız’ diyerek amcamın kolundan tutunca amcam çok sinirlendi. Polislerden birine vurunca da arkadaşı belindeki silahı çekerek amcama doğrulttu. Diğerleri de yarım metre mesafeden amcamın yüzüne biber gazı sıktı. Polisler arabanın üzerinde coplarıyla amcamın başına 3-4 kez cop yamulup düzelecek kadar şiddetli bir darbeyle vurdular. Yere yığıldı kaldı zaten. Bu nasıl bir cehalaet nasıl bir öfke?”

Ali Çelebi’nin eşi Esma Çelebi, “Ben biri 10, biri de 12 yaşındaki iki çocuğumla yapayalnız kaldım. Şimdi ne yapacağız, nereye gideceğiz? Eşim rahatsızdı ama yılda bir kere böyle oluyordu. Polisler biraz vicdanlı biraz insan olup işlerini yapsalardı eşim ölmezdi. Ömrüm yettiğince o polislerin peşini bırakmam. Bunun cezasını çekecekler” dedi.