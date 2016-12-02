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Yaşam

Şizofreni hastası kapısına gelen polisi vurdu

Polisin karşılık vermesi sonucu 40 yaşındaki Halit Gölcü olay yerinde hayatını kaybetti

02 Aralık 2016 22:23

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde şizofreni hastası Halit Gölcü kapısına gelen sağlık görevlileri ve polise ateş etti. Gölcü'nün ateşiyle bir polis memuru yaralandı. Ekiplerin karşılık vermesi sonucu 40 yaındaki Halit Gölcü vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında, Başpınar Mahallesi’nde meydana gedi. HendekToplum Sağlığı Merkezi’ne başvuran bir kişi, oğlunun ruh sağlığının yerinde olmadığını, kendilerine zarar vermesinden endişe duyduklarını söyledi. Bunun üzerine ambulans ve bir sağlık görevlisi, beraberlerinde Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden 2 polisle birlikte, Halit Gölcü’yü almak üzere verilen adrese gitti. Halit Gölcü, kendisini almaya gelenleri görünce, eline aldığı tabancayla ateş etmeye başladı. 11 yıllık polismemuru Soner Tiryaki de uyarılarına rağmen ateş etmeyi sürdüren Gölcü’ye tabancasını çekip karşılık verdi.

Olayda polis memuru boynundan vurularak yaralanırken, Halit Gölcü ise polis memurunun tabancasından çıkan kurşunun vücuduna isabet etmesiyle olay yerinde öldü.

Olay sonrası polis memuru Soner Tiryaki, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru Tiryaki’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

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