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Yaşam

Şizofreni hastası gence cinsel saldırıda bulunan 47 yaşındaki adama 9 yıl 4 ay hapis!

Bolu'da şizofren gence cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Şükrü B., 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

22 Kasım 2016 23:15

Bolu'da, yalnız yaşadığı konteyner eve yemek yeme bahanesiyle çağırdığı şizofren 19 yaşındaki S.A. gence cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 47 yaşındaki Şükrü B.'ye 9 yıl 4 ay hapis verildi.

Olay, geçen mayıs ayında meydana geldi. Şükrü B., iddiaya göre yalnız yaşadığı konteyner eve mahalleden tanıdığı şizofren S.A.'yı yemek yeme bahanesiyle çağırdı.

Şükrü B.,iddiaya göre S.A.'ya burada cinsel saldırıda bulundu. Şükrü B.'den kaçmayı başaran S.A.'nın durumu ailesine anlatması üzerine sanık hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

Tutuksuz yargılanan Şükrü B. ve mağdur S.A., karar duruşmasına katılmadı. Mahkeme, sanığın 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Şükrü B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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