Şizofreni hastası anne iki çocuğunu öldürdü

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Ayfer K. 3 yaşındaki kızı Melise K. ile ablası 9 yaşındaki Bahar K.'yı bıçaklayarak öldürdü. Çocuklarını öldürdükten sonra kendisini de göğsünden bıçaklayan anne Ayfer K.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

DHA'nın haberine göre, Samsun'un İlkadım İlçesi Liman Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana gelen olayda, şizofren olduğu iddia edilen Ayfer K., geçirdiği cinnet sonucu mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eve olan kızları Melise K. ile Bahar K.'yı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Ardından da aynı bıçağı kendi göğsüne saplayıp intihar girişiminde bulundu.



Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen kadının tedavisine devam ediliyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan çocukların ise bugün Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsileri yapıldı. Yapılan otopsinin ardından cenazeler aileye teslim edildi. 19 Mayıs Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olan baba Yavuz K.'nın çocukları Melise K. ve Bahar K.'nn cenazelerini yarın Karabük'te toprağa vereceği belirtildi.

