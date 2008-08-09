Şizofreni, genetik değişimden kaynaklanıyor

Şizofreninin bazı genlerin değişime uğramasından kaynaklanıyor olabileceği vurgulandı.



Uluslararası Şizofreni Konsorsiyumu’ndan bir ekip, şizofrenlerin farklı türde, ender kromozom değişimlerine sahip olma ihtimâlinin diğer kişilerden daha fazla olduğunu belirledi.



Bilim adamları, 3 binden fazla şizofren ve 3 bin sağlıklı kişinin katıldığı araştırmada, 1. ve 15. kromozomlardaki bozulmanın bu hastalığa yakalanma riskini artırdığını gördü.



Araştırmaya maddî destek veren Amerikan Ruh Sağlığı Enstitüsü’nden Thomas Insel, “genetik değişimlerin gizemini çözmenin daha iyi tanı, tedavi ve bu hastalığın önlenmesi için imkân sunabileceğini” belirtti.



Başka geniş çaplı bir araştırma da kromozomların karşılıklı bölgeleri (lokus) 1q21, 15q11 ve 15q13’teki bozulmaların şizofreni riskini sırasıyla 3, 15, ve 12 kat artırdığını gösterdi.



İki araştırma ayrıca, 22. kromozomdaki bozukluklar ve şizofreni arasında bağlantı olduğuna ilişkin daha önceki gözlemleri doğruladı.



Yunanca ayrık veya bölünmüş anlamına gelen “şizo” ve ruh anlamına gelen “frenos” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen şizofreniye dünya nüfusunun yüzde 1’inde rastlanıyor.



Şizofreninin kesin nedeni tam olarak bilinemiyor; ancak bazı araştırmalar kan bağı olan kişilerde genetik yatkınlık olduğunu, başka nedenlerin de araya girmesi ile hastalığın ortaya çıktığını gösteriyor.



Araştırma, Nature dergisinin internet sitesinde yayımlandı.



