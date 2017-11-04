Şizofreni bağışıklık sistemi hastalığı olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Kasım (DHA) - Şizofreninin bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğuna dair buluntuların ışığında, şizofreni hastalığını tedavi etmek için iki yıllık bir tedavi deneyi başlıyor.

İngiliz bilim adamları, şizofreni hastalığını tedavi etmek için yeni bir yöntem geliştirdi. Şizofreninin bağışıklık sistemi hastalığı olduğuna dair elde ettikleri kanıtlarla bilim insanları, multipl skleroz (MS) hastalığını tedavi etmek için kullandıkları ilaçların aynısıyla, iki yıllık bir tedavi süreci başlatıyor.

Yeni tedavi yöntemine göre iki yıl boyunca 30 şizofreni hastasına her ay MS hastalığını tedavi etmek için kullanılan antikor temelli ilaçlar verilecek. Bilim insanları bu tedavi yöntemiyle şizofreninin asıl köklerini iyileştirmeyi umuyor.

MRC Londra Tıp Bilimleri Enstitüsü moleküler psikiyatrisi ve güney Londra\'daki Maudsley Hastanesi danışman psikiyatrisi Oliver Howes, hastalığın tedavisi için 10 yıldan uzun bir süredir çalıştığını söyledi. Howes\'un ekibi, beyindeki anormal aktivitelerin bağışıklık sistemiyle bağlantılı olduğuna dair kanıt bulan dünya çapındaki birkaç ekipten biri olarak sayılıyor.

Konuyla ilgili Howes, \"Geçmişte, bedenin ve zihnin ayrı olduğunu düşünürdük fakat bu artık doğru değil. Beden ve zihin sürekli olarak etkileşim içinde ve bağışıklık sistemi de bir istisna değil. Bu durum, akıl sağlığına olan bakış açımızı değiştirmekle ilgili. Şu anki ilaçların hepsi 1950\'lerin teknolojisine ait ve hala aynı görevi yapıyorlar. İlaçlar, yalnızca hastalığın hayali kısmını hedef alabiliyor\" dedi.

Howes ve ekibinin bağışıklık sistemi hastalıklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlarla tedavi etmeyi umdukları yeni deney sürecinin ilk hastası belli oldu. 33 yaşındaki Leopold Fotso\'ya, on yıl önce Kameron\'dan Londra\'ya taşındıktan sonra şizofreni tanısı konuldu. Fotso\'nun ilk tedavisi Perşembe günü King\'s College Hastanesi\'nde gerçekleşti. Böylece, ilk kez bir hastalığın biyolojisi ve tedavisi için bir deney süreci başladı.

(Fotoğraflı)