Şizofren kadın, otobüste yolcunun boğazına bıçak dayadı

T24 - Elindeki bıçağı otobüsteki bir yolcunun boğazına dayayan kadın, şoför ani fren yapınca rehineyi boğazından yaraladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şizofreni hastası olduğu öne sürülen bir kadın, yolcu otobüsündeki vatandaşlara bıçakla saldırdı, bir kişiyi boğazından yaraladı.

İddiaya göre, iki gün önce evden kaçtığı belirtilen Özlem K. (35), Bursa'dan İzmir'e giden bir yolcu otobüsüne bindi. Otobüsün Uluabat köyüne geldiği sırada oturduğu koltuktan kalkan Özlem K, aniden yolculara bıçakla saldırmak istedi. Bu sırada bıçağı İzmir'e askerlik görevini yapmaya giden Tunç Karaboğa'nın boğazına dayayan kadın, uzun süre ikna edilemedi.

Otobüs şoförünün ani fren yapması üzerine elindeki bıçakla Karaboğa'nın boğazından yaralanmasına neden olan Özlem K, yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Ambulans ile hastaneye götürülen Tunç Karaboğa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.