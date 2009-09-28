'Sizlere bronzlaşmış birinden selam getirdim'

İtalya Başbakanı, ABD Başkanı Obama'nın seçilmesinin ardından yaptığı ve muhalefetin 'ırkçı' olarak nitelendirdiği 'bronzlaşmış' açıklamasını, G-20 dönüşü tekrarladı.



İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, daha önce muhalefeti kızdıran şakasını yineleyerek, yine ABD Başkanı Barack Obama ile eşi Michelle'in 'bronzluğundan' söz etti.



ABD'nin Pittsburg kentindeki G-20 Zirvesi'nden dönüşünde partisinin Milano kentindeki toplantısına giden Silvio Berlusconi, 'Sizlere birinden selam getirdim, adı şey olan bir adam, adı..., durun, bronzlaşmış biriydi: haa Barack Obama! İnanamazsınız, ama ikisi de güneşlenmek için plaja gitmiş olmalı, çünkü eşi de bronzlaşmıştı' deyince, hükümetinin bakanları, yandaşlarının alkış sesleri duyuldu.



Berlusconi, daha sonra zirvenin önemli başlıkları ve hükümetinin eylemlerini anlattığı konuşmasına geçti.



Berlusconi, Obama'nın kasım ayında seçilmesinden birkaç gün sonraki açıklamasında, ABD Başkanı'nı, 'genç, yakışıklı ve hatta bronzlaşmış' diye tanımlamış, muhalefet bu 'komplimanı' ırkçı bir şaka olarak kınarken, yabancı medya kuruluşları da oyalı bir gaf olarak yansıtmıştı. Berlusconi ise, kendisini eleştirenlere 'salak' demiş, sözlerini de 'sevgi dolu şaka' olarak nitelemişti.

