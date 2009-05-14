Sizin ilham periniz kim?



İpeksi düzlük



Dağınık görünüm



Geriye yatırılmış bir saç

Özel bir gün için hazırlanıyorsunuz, ne giyeceğinizi seçtiniz, hatta nereye gideceğinizi ve nasıl bir müzik dinleyeceğinizi bile biliyorsunuz. İçinizdeki kadını ortaya çıkarmanın en iyi yolunun feminenliğinizi yansıtacak bir saç modeli olduğunu biliyor musunuz? Saç stili, kişiliği ve duyguları ifade etmenin en net yollarından biri. Özel bir günde bir kadının kendisine güvenmesi kadar çekici bir şey yoktur. İşte size, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak saç modellerine kısa yoldan ulaşmak için bir kaç ipucu... Tabiî, sezonun trendini göz ardı etmeden, yani doğallığı.Scarlett JohanssonBu modeli neden seviyoruz: ipeksi düzlük, kendisini gösteren plâtin, koyu siyah, yoğun kahve ve kızıl gibi tonlarda ışıltısıyla feminenliği ön plâna çıkarıyor. Scarlett Johansson her ne kadar dalgalı saçlarıyla biliniyorsa da, ona bu saç modeli oldukça seksi bir görünüm sağlıyor. Nasıl yaparız: Saçlarınız düz değilse, çok güçlü bir fön uygulamasına ihtiyacınız var. Düzse de, nemliyken uygulayacağınız nemlendiriciden sonra fön uygulayın. Düzleştirici kullanmanız, size yardımcı olabilir. John Friea’nın Luxurious serisindeki sabitleyici spreyi saçınızı kuruttuktan sonra kullanabilirsiniz.Brigitte BardotBu modeli neden seviyoruz: Çünkü Bridget Bardot, akıllarda dağınık büyük dalgalı saçlarıyla yer etmiş, efsanevî seksi kadınlardan biri. Ayrıca bu modele sahip olmak da bir o kadar kolay. Hem çok az zaman alıyor hem de kendinizi birden bire daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Nasıl yaparız: Yeni yıkadığınız nemli saçlarınızı, büyük bigudilerle sarın. Daha sonra, saçlarınızı, başınızı yere doğru yatırarak fön makinenizin soğuk üfleyen seçeneğiyle bir süre kurutun. Bigudileri açmadan önce, saçınıza sabitleyici sprey uygulayın. Marlies Möller’in şampanya özlü yeni şampuanı parlak ve canlı saçlara ulaşmanın yollarından biri.Cameron DiazBu modeli neden seviyoruz: Gelişigüzel bir şekilde geriye yatırılmış atkuyruğu, hem saçlara hareket olanağı sağlayıp, hacimli bir görünüm verdiği için, yüzünüze ve ifadelerinize dikkat çekiyor. Nasıl yaparız: Eğer düz bir saçınız varsa, nemliyken fön çekmeden önce, kıvırcık bir saçınız varsa fönle düzleştirdikten sonra ön taraftan hafif hacim vererek toplayın. Saçınıza, parlaklık verecek sabitleyici uygulayın. Saç düzleştirmek dalgalar yaratmak ya da doğal bir görüntü için Braun Satin Hair Color serisi seçenekler sunuyor.