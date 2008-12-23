Sizin geleceğe armağanınız ne?

Yeni yılda dostlarınızı ya da müşterilerinizi armağanlarınızla sevindirirken, aynı zamanda eğitime destek olmaya ne dersiniz?
İlköğretim çağındaki çocuklarımıza eğitim desteği veren ve yeteneklerini keşfetmesini sağlayarak, onları geleceğe hazırlayan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, sizlere birbirinden anlamlı hediye seçenekleri sunuyor. Severek kullanacağınız ve bu büyük dayanışmanın bir parçası olduğunuzu hissettirecek armağanlarla siz de çocuklarımızın yarınlarına, aydınlık bir Türkiye'ye destek olabilirsiniz. Satın almak ve ayrıntılı bilgi için 0216 492 32 32, www.tegv.org
, kaynak@tegv.org
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