Sizi kimler Google'da aramış?

Sosyal takip firması BrandYourself, ilgi çekecek bir projeye imza atıyor. Markanın geliştirdiği yeni bir özellik sayesinde ne zaman ve nerede Google’landığınızı görmeniz artık mümkün.

Linkleri kontrol ederek kişilerin Google aramalarında daha yukarıda gözükmesini ve online saygınlığını arttırmayı sağlayan BrandYourself, sahip olduğu ‘şirket IP adresleri arşivi’ yardımıyla çalışacak. Bu arşivdeki IP adreslerini, bir profili ziyaret edenlerin IP adresleriyle eşleştirmeye çalışan BrandYourself bu şekilde profil sahibinin hangi şehirde arandığından, kaçta ve ne yazılarak arandığına kadar tüm bilgileri toplayacak. Sitenin kurucusu Patrick Ambron “Bu insanlara kimlerin profillerine baktığına dair bir fikir veriyor. Böylece profillerini onların takdirlerini toplayacak en iyi şekilde güncelleyebiliyorlar” diyor.