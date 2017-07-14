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“Sizi insana dönüştüreceğiz”

İbrahim Tatlıses: Milleti durduramayacaksınız

14 Temmuz 2017 01:35

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Tatlıses, yayınladığı mesajda şunları yazdı:

“15 Temmuz’u unutmadım, unutmayacağız bunu bilin!!! Bunun bilincindeki bu MİLLET’i durduramayacaksınız. Türkiye’nin başında bir komutan ve arkasında da güçlü bir millet varken 15 TEMMUZ’u unutturamazsınız, bu ülke herşeye rağmen her zamankinden daha güçlü, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyecek!!! Bizim intikamımız sizlerin yaptığı gibi çoluğu çocuğu ve masumları öldürmek olmayacak, sizler gibi hainleri insana dönüştürmek olacak…!!!”

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ibrahim tatlıses15 temmuz

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