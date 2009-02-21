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Yaşam

Sizi asabiyetten kurtaracak zeytinyağlı formül

Sizi asabiyetten kurtaracak bir formülümüz var desek. Üstelik bunun için bir labaratuvar değil, bir mutfağın üs olarak kullanılacağını söylesek.

21 Şubat 2009 02:00

Sizi asabiyetten kurtaracak bir formülümüz var desek. Üstelik bunun için bir labaratuvar değil, bir mutfağın üs olarak kullanılacağını söylesek.

Akdeniz mutfağının önemli lezzetlerinden kereviz, içerdiği maddeler sayesinde sinirliliği önlüyor; şeker, yüksek tansiyon ve romatizma hastalıklarına iyi geliyor.

Akdeniz mutfağının önemli yiyecekleri arasında yer alan kerevizin, içerdiği maddeler sayesinde insanları asabiyetten uzak tuttuğu belirlendi.

Salatası, çorbası zeytinyağlı yemeği yapılarak tüketildği gibi, yemeklere kendine özgü bir lezzet de katan kereviz, içerdiği değerlerle alternatif tıpta birçok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor.

Kereviz, sağlık açısından tüketilmesigerekli bir sebze olduğundan yemeğini yapalım.

İşte kereviz yapımı:

Tencerede küçük doğranmış soğan, zeytinyağ ve temizlenip doğranmış havuçlar birlikte kısık ateşte kaynaşırken, patetesi soyduktan sonra küp olarak kesip tenceredeki şenliğe ilave ediniz.
Kerevizi hazırlayıp ilave ederken bir portakal sıyı ya da limon sıkınız (aksi halde kararır)

Biraz tuz ve su ilave edip tencerenin kapağını kapatınız.

Kaynadıktan sonra orta hararetle pişiriniz. Üzerine yıkadığınız kereviz saplarını ilave ediniz.

Pişirdiğiniz tencerede soğumaya bırakınız.

Servis tabağına alınız.

Sonra mı ne yapacaksınız…

AFİYET OLSUN…

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