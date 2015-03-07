ABD Başkanı Barack Obama'nın seçimdeki Ulusal Saha Direktörü Jeremy Bird, İstanbul'da katıldığı Hedef: Hedef Kitle Konferansı'nda, "Size oy vermeyeceğine emin olduğunuz kitle ile boşa vakit harcamayın" önerisinde bulundu.

Seçim kampanyalarında kullanılan iletişim stratejilerinin tartışıldığı “Hedef: Hedef Kitle" konferansı İstanbul The Ritz Carlton Otel'de yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını, Element Strateji Yönetimi ve Danışmanlık Ltd. Şti'nin Kurucusu, Pollie Ödüllü Siyasal İletişim Danışmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver yaptı.

'İyi aday, güçlü ve somut mesajlar'

Fortune dergisi tarafından geleceği şekillendirecek en etkili 50 yönetici arasında gösterilen ve 2012 seçimlerinde ABD seçim tarihindeki en büyük gönüllü organizasyonunu kuran, Barack Obama'nın Ulusal Saha Direktörü Jeremy Bird, başarılı bir kampanyanın, iyi bir aday, güçlü ve somut mesajlar, dijital ve saha çalışmalarının entegrasyonu sonucu oluştuğunu ifade etti.

Oy kullanan milyonlarca seçmene ortak bir mesaj iletmek gerektiğinin altını çizen Bird, seçim kampanyalarında yerel aktörlerin önemine değindi. Her gönüllüden bir 'lider' yarattıklarını anlatan Bird, merkezden çıkan mesajın bölge liderlerinden gönüllülere, oradan da oy kullananlara iletildiğini vurguladı. Bu nedenle, sahaya çıkan kişilerin eğitilmesi gerektiğine işaret eden Bird, “Kaç kapının çalındığı önemli değildir. Önemli olan, ne kadar iyi iletişim kurulduğudur, niteliktir. İletilmesi gereken ortak mesajları, insanların adanmışlıklarını gözeterek vermeliyiz" şeklinde konuştu.

'Kararsız seçmenin kim olduğunu analiz etmek gerekir'

Berber salonlarından ibadethanelere kadar siyasetin konuşulduğu her yere girilmesi gerektiğini belirten Bird, “Berberi yanınıza çekebilirseniz, siyasetin konuşulduğu bu yerlerde daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz" dedi.



"Size oy vermeyeceğine emin olduğunuz kitle ile boşa vakit harcamayın" önerisinde bulunan Bird, “Kararsız seçmenin kim olduğunu analiz etmek gerekiyor. Geçmişte sağa mı, sola mı oy vermiş. Bu analizden sonra, bu kimselerle iletişime geçtik. Karasız seçmeni ikna etmeye çalıştık" diyerek, Obama'nın seçim kampanyasının tüyolarını izleyenlerle paylaştı.



Asya sorumlusu Greenberger Twitter'da takip edilmenin ipuçlarını verdi

Konferansa Singapur'dan canlı video bağlantısıyla katılan Twitter Asya Direktörü Peter Greenberger de, aylık 500 milyon sabit kullanıcısı olan Twitter'ı “imparatorluğa" benzetti. “Dünyada ne olup bitiyorsa, Twitter'da da oluyor" diyen Greenberger, siyasetçilerin Twitter'ı son derece aktif kullandığı tespitinde bulundu.

Peter Greenberger, Twitter'da daha fazla kişi tarafından takip edilmenin ipuçlarını, “Gerçek bir kişi izlenimi verecek samimi bir ses tonu, görsellerle dikkat çekme yaklaşımı, ana konudan sapmamak, doğru zamanda doğru mesajı iletmek, olabildiğince güncel olmak, geri dönüşleri tahmin ederek paylaşım yapmak ve hashtag kullanmak" diye sıraladı.

Sağlıktan spora, siyasetten çevre sorunlarına kadar çok farklı alanlarda diyalogların hashtag'ler altında sürdüğünü belirten Greenberger, birçok dünya liderinin hashtag'leri verimli kullanarak takipçileriyle etkileşimi sürdürülebilir hale getirdiğini söyledi.

'İnsanlar artık Facebook'ta, Twitter'da vakit geçiriyor'

2012 ABD Başkanlık seçimlerinde Obama'nın Digital Kampanya Direktörlüğü görevini üstlenen Teddy Goff da, 19 ay süren seçim kampanyası boyunca yüzde 95'i daha önce hiçbir seçim kampanyasında çalışmamış insanlarla çalıştıklarını anlattı. “İnsanlar eskisi gibi CNN izlemiyor, Facebook ve Twitter'da daha çok vakit geçiriyor" diyen Goff, seçim kampanyalarında pozitif bir dil kullandıklarının altını çizdi.

Gelecekte insanların seslerini duyurmak için digital medyaya daha fazla önem vereceklerini belirten Goff, “Türkiye'de 5-10 yıl sonra insanların digital medyaya erişimi daha çok olacak. Digital medyanın etkisi artacak" dedi.



Time Dergisi tarafından “Dünyayı değiştiren 30 yaşın altındaki 30 kişi" arasında gösterilen Goff'un yürüttüğü kampanyada, internet üzerinden 690 milyon doların üzerinde bağış toplandı, 1 milyondan fazla seçmen kaydedildi. Facebook'ta 45 milyon, Twitter'da 33 milyon takipçi toplandı.

'Sosyal medya gazeteciliği öldürüyor mu?'

Konferansta Bill Clinton'ın Batı Eyaletleri Kampanya Sorumlusu ve Barack Obama'nın Denver/Colorado Anketörü Rick Ridder ve Uluslararası ödüllü anketör Joannie Braden da 'Hedef kitle nasıl bulunur, uygun içerik nasıl üretilir?' konulu bir sunum yaptı. Gazeteci-yazar Haluk Şahin, gazeteci Volkan Karsan, Mehveş Evin ve eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in katıldığı “Sosyal medya gazeteciliği öldürüyor mu?" konulu bir panel de düzenlendi. Panelde, sosyal medyanın geleneksel gazetecilik üzerindeki etkileri tartışıldı.