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'Size mi düştü, kendi işinize bakın'

Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte yaptığı alışveriş sırasında, bir ayranın kendisini gazetecilere işaret etmesi üzerine tepki gösterdi

02 Mayıs 2012 20:09

Acun Ilıcalı önceki gün ilk evliliğinden olan büyük kızı Banu, küçük kızları Leyla ve Yasemin ile İstinye Borsa Restoran'daydı.

Ilıcalı çıkmadan önce küçük kızları Leyla ve Yasemin'e oyuncak alarak sevindirdi.

 

Yüzünü gizledi

 

Kısa süren alışveriş turundan sonra otomobilini beklemeye başlayan Ilıcalı, bir hayranının kendisini gazetecilere işaret etmesine bir hayli sinirlenerek ""Bu size mi düştü? Siz kendi işinize bakın" dedi. Bu arada Ilıcalı'nın 19 yaşındayken yaptığı ilk evliliğinden olan büyük kızı Banu'nun ise objektiflerden kaçıp gizlenmeye çalışması dikkat çekti.

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