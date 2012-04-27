'Size baba diyebilir miyim?'

15. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 10-17 Mayıs tarihlerinde Ankara'da sinemaseverlerle buluşuyor. Festival, sinema yazarları Atilla Dorsay, Necla Algan ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın katıldığı bir basın toplantısıyla duyuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Altındağ ve Yenimahalle Belediyeleri ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde 41 ülkeden 100 yönetmenin 115 filmi yer alıyor.

Uçan Süpürge'den Halime Güner, kadın emeğinin görünür kılınması için sinemada emek sarf eden kadınlarla birlikte bir festival yapmak için yola çıkıldığını dile getirdi. Halime Güner, ''Bu festival sadece Ankaralıların değil, başka illerden kadınlar biz de gelmek istiyoruz diyorlar hepsini bekliyoruz'' diye konuştu.

Festivalin zengin içeriğiyle izleyicileri beklediğini söyleyen Atilla Dorsay, "Bu yılki festivali izleyen bir kişi, dünyada kadının neler yaratabildiğini, bitmeyen sorunlara nasıl çağdaş ve önemli tanıklıklar getirdiğini anlayabilir. Festivalin 15. yılı benim için de çok anlamlı, burada olduğum için çok mutluyum." dedi. Atilla Dorsay ''Uçan süpürge lafı tabii biraz cadıları hatırlatıyor. Onlar da birer cadı ama hepsi inanılmaz güzellikte işler yapıyorlar''dedi.

Medyanın defalarca haber yapmasına, iktidarın ilgili bakanının verdiği sözlere ve inanılmaz kamuoyu baskısına rağmen Türkiye'de kadının töre cinayetine kurban gittiğini, baskıya uğradığını, dayak yediğine dikkati çeken Dorsay, şöyle devam etti:

''Türkiye'de böyle de, bütün dünyada çok mu iyi? En ileri ülkelerde bile kadın hala baskı altında. Ayrımcılık denen çağdaş baskının tutsağı oluyor, en ileri ülkelerde bile. Dolayısıyla bu tür girişimlerin sadece birer sanat eylemi olarak görülmemesi kadının her alanda kendini ifade etme çabasının sanatla soslandırılmış bir aşaması olarak görülmesi gerektiğine inanıyorum."

Festival, 10 Mayıs'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Gecede Hale Soygazi'ye ''Uçan Süpürge Onur Ödülü'', Füsun Demirel ve Serra Yılmaz'a ''Bilge Olgaç Başarı Ödülleri'' verilecek.

Festival film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, film okuma etkinlikleri, sergiler ve birçok sürprizle sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde, bu yıl Fas'tan Filistin'e, Şili'den Estonya'ya, Norveç'ten ABD'ye 41 ülkeden 100 yönetmenin 115 filmi gösterilecek.

Festival kapsamında Ankara, Hacettepe ve ODTÜ'de özel gösterimler ve söyleşiler düzenlenecek. Kurmaca uzun metraj filmlerin gösterimleri Kızılırmak Sineması'nda, kısa metraj ve belgesel filmler Alman Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Festival biletleri 28 Nisan'da satışa çıkacak. Sinemaseverler biletlerini Kızılırmak Sineması'ndan ve mybilet.com'dan satın alabilecek.

Dolu içeriğiyle seyirciyi selamlayacak festival, bu yıl şu bölümlerden oluşacak;

-Sinemamız

-Her biri ayrı renk

-Naneli çay: Mağrip esintileri

-Kuzey ışıkları

-hiçbiryer

-Ah minel aşk

-Üç kuşak

-Barış adlı çocuk

-Olay yeri: aile

-Pembesiz mavisiz

-Uzak diyarlar

-Women make movies seçkisi

-En gerçekler: belgeseller

-En hayaller: canlandırmalar

Festivalin bu seneki kısa film yarışmasının konusu ''Size Baba Diyebilir miyim?'' olarak belirlendi.

Festivalin genç kadın oyuncuları yüreklendirmek, onların sinema yolculuklarını destekleyerek bu alandaki üretimlerine dikkat çekmek ve Türkiye sinemasında kadınlara yönelik güçlü, olumlu kadın rollerinin yazılmasını teşvik etmek amacıyla verdiği ''Genç Cadı Ödülü''nün dördüncüsü bu yıl sahibini bulacak.