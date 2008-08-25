Sizce en optimum model hangisi?

Çevreye saygı, interaktif hareket kabiliyeti, toplumsal uyum ve ekonomik verimlilik olmak üzere dört farklı tema üzerinde oluşturulan 5. Peugeot Tasarım Yarışması’nın 30 finalisti açıklandı.







3 Türk tasarımcının ilk 30’a girdiği yarışmada Türk finalistleri desteklemek için www.peugeot.com ve www.peugeot.com.tr adreslerinden oy kullanılabiliyor. Paris Motor Show açılışında kazanan finalistin açıklanacağı Peugeot Tasarım Yarışması sonucunda birinci seçilen konsept aracın maketi üretilerek 2009 Şangay Otomobil Fuarı’nda Peugeot standında sergilenecek.

Nisan 2008’de Pekin Fuarı’nda başlatılan 5. Peugeot Tasarım Yarışması, ikinci evresine girdi. Peugeot, bu yarışma için genç tasarımcıları, yarınların dünya megapollerinin Peugeot’sunu hayal etmeye davet etti.

Tasarlanacak konsept otomobil, bir yandan 21. yüzyılın temel değerlerini taşırken, aynı zamanda geleceğin büyük kentlerinde kullanılacak özelliklere sahip olmalıydı. Projeler bir yandan Peugeot’nun stilini yansıtırken, bu Tasarım Yarışması için belirlenen dört farklı temayı da içinde barındırmalıydı: Çevreye saygı, interaktif hareket kabiliyeti, toplumsal uyum ve ekonomik verimlilik.







2500 proje ve 95’in üzerinde farklı ülkeden uluslararası katılımla kısa bir dönemde gerçekleştirilen Peugeot Tasarım Yarışması, tüm dünyadaki tasarımcılara kendilerini ifade etme, stil ve yenilik açısından zengin projeler sunma olanağı sağladı.

5. Yarışmanın teması, çok yönlü, pratik, ekonomik ve aynı zamanda daha keyifli ve bireysel bir şehir ulaşımı tasarlayan yaratıcılara esin kaynağı oldu.





Peugeot Tasarım Yarışması’nda Türk Tasarımcılar ilk 30’da!









Emre Yazıcı'nın tasarladığı otomobil



Peugeot’nun beşincisini düzenlediği Tasarım Yarışması’nda ilk 30’a kalan finalistler açıklandı. Oldukça çekişmeli geçen oylamanın sonucunda Türkiye’den “Ego” adlı tasarımıyla Emre Yazıcı, Almanya’dan “Rugir” adlı tasarımıyla Onur Güvenç ve Amerika’dan “Magnet” adlı tasarımıyla Tolga Metin ilk 30 finalist arasında kalarak büyük bir başarıya imza attılar.

30 finalist arasında yer alan 3 Türk tasarımcı Türkiye’nin ve Türklerin otomobil tasarımındaki iddialarının pek çok ülkenin ötesinde olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Türk tasarımcılar destek bekliyor

İnternet kullanıcıları www.peugeot.com ve www.peugeot.com.tr adresine bağlanarak, Peugeot Tasarım Yarışması için seçilen 30 projenin tamamı hakkında bilgi edinebilecekler ve oy kullanabilecekler. Oylamalar sırasında Türk tasarımcılar, Türkiye’den de destek bekliyorlar. 15 Eylül’e kadar kullanılacak oylar sonucunda, 16 Eylül’de 10 finalist açıklanacak.

Paris Motor Show’da final

2 Ekim tarihinde, Paris Motor Show açılışında, Peugeot standında, yarışmanın ilk 3 finalisti ilan edilecek ve Peugeot Başkanı Jean-Philippe Collin, birincilik ödülünü projenin sahibine teslim edecek. Ekim 2008 ve Mart 2009 tarihleri arasında, tasarlanan konsept modelin 1/1 ölçeğinde maketi imal edilecek. Maket, Nisan 2009’da Çin’de düzenlenecek Şangay Otomobil Fuarı’nda Peugeot standında sergilenecek.