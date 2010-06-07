Sizce bu kadın kaç yaşında?

T24 - Endonezya'da 108 yaşında kızı bulunan bir kadın, dünyanın en yaşlı insanı olduğunu iddia etti.



İstatistik Enstitüsü, geçen ay yapılan nüfus sayımı sırasında Sumatra adasındaki küçük bir kasabada Turinah adlı bir kadının 157 yaşında olduğunu öne sürdüğünü duyurdu.



Nüfus sayım görevlileri, Turinah'ın söylediği gibi 1853'de doğmuş olabileceği kanısında. Sayımdan sorumlu yetkililerden Conni Sardcono, kadının yaşını ispatlayacak resmi belgeler bulunmadığını, ancak açıklamaları ve evlatlık kızının 108 yaşında olması gözönüne alındığında, bu kadının 157 yaşında olmasından şüphe etmenin güçleştiğini söyledi.



Turinah'ın günlük işlerini halledebildiğini ve hayatı boyunca karanfilli sigara içtiğini belirten yetkili, yaşına rağmen hafızasının, görme yeteneğinin çok iyi olduğunu, işitme kaybının bulunmadığını ve Hollandacayı akıcı konuşabildiğini vurguladı.



Turinah'ın, 1945'de Hollanda'dan bağımsızlığını elde eden Endonezya'da, 1965 yılında düzenlenen darbe girişimi sırasında kimlik belgelerini yaktığı belirtildi.



Öte yandan nüfus sayımı sırasında başka bir kadın da 145 yaşında olduğunu ileri sürdü.



Bilindiği kadarıyla bugüne kadar en uzun yaşayan insan Fransız kadın Jeanne Calment. Calment, 1997'de öldüğünde 122 yaşındaydı.







