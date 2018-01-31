"Siz vatanperverseniz ben vatan hainiyim"

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, akademisyenlerin, gazetecilerin, hukukçuların ardından şimdi de doktorların gözaltına alındığını belirterek gelecekte bu günlerin, “Ülkede bir aydın katliamı yapılıyordu” ve "Herkes susuyordu çünkü herkes çok korkuyordu” şeklinde anılacağını söyledi. Sokaktaki cesur insanların artık olmadığını, korktuklarını ve suskunlaştıklarını söyleyen Söğüt, olan biten bunca şeye sesini çıkarayana bir ülkede yaşamanın herkes için çok tehlikeli olduğunu belirtip 'vatan hainliği?' diye sordu.

Nâzım Hikmet'in 'Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim' dizelerine yer veren Söğüt, "Kimin elinin kimin cebinde olduğu belirsiz topraklarda, daha dün iktidar katında liderlerinden “sayın” diye bahsedilen teröristlerle bugün savaşarak Amerika’ya kafa tutmanın antiemperyalist bir tavır olduğunu savunanlar... Bu kirli ticaretten kâr kapmak için bahaneler uyduranlar... Kendi bağımsızlıklarına değer vermedikleri gibi başka ülkelerin bağımsızlığını da umursamayanlar... Buyursunlar, buradan yaksınlar: Savaşa her koşulda hayır diyenler, vatan hainliğine sonuna kadar devam edecekler" dedi.

Mine Söğüt'ün Cumhuriyet gazetesinde "Evet vatan hainiyim, siz vatanperverseniz..." başlığıyla yayımlanan (31.01.2018) yazısı şöyle:

Akademisyenler, gazeteciler, hukukçular ve şimdi de doktorlar... Tarih, gelecekte bugünleri, “Ülkede bir aydın katliamı yapılıyordu” diye yazacak.

“Ve herkes susuyordu çünkü herkes çok korkuyordu” denecek.

“Savaşa hayır” eylemi sırasında eylemcileri tekme tokat döverek dağıtmaya çalışan ve aynı anda şiddet içeren korkunç bir sesle “Dağılın ulan” diye bağıran sivil polisleri görür görmez başını yere indiren...

Ve kimseyle göz göze gelmemeye çalışarak oradan hemen uzaklaşmak isteyen insanlar...

Bundan bir yıl öncesine kadar göstericileri alkışlar ve onları hırpalayan polislere çıkışırlardı.

O sokaktaki cesur insanlar artık yoklar, suskunlar, korkuyorlar.

Hayatlarının her anını, üzerlerine bir suç sıçrar endişesiyle yaşıyorlar.

Yandaşlığını haykırmayan herkes hedefte ve korunmasız ve yapayalnız.

Bu ülke bugüne kadar çok vatan haini gördü ama hiç bu kadar sinmiş, sindirilmiş bir halk görmedi.

Olan biten bunca şeye sesini çıkaramayan bir ülkede yaşamak...

Artık herkes için çok tehlikeli.

Bir sorun kendinize, gerçekte nedir vatan hainliği?

Vatan hainleri...

Zamanında darbeler yaptılar, anayasalar hazırladılar, insanları astılar, laikliği gözden çıkarttılar, Cumhuriyeti içten yıktılar.

O vatan hainleri, vatanı, çağdaş bir sömürgeci sisteme parsel parsel sattılar.

Bu ülke niyeti en baştan belli, yöntemleri ortada bir dini cemaatin her yere sızmasına göz yuman hainleri de gördü, onlara katlananları, onları alkışlayanları, onların rüzgârına binip iktidara gelenleri de gördü.

Bugün de hukuku yok sayan, devleti yeni cemaatlere peşkeş çeken, aydınları hapislerde çürüten, iktidara yaranmak için savaş çığırtkanlığı yapan hainler görüyor.

Barıştan yana olan herkesin çığlık çığlığa anlatmaya çalıştığı bir gerçek var.

Ortadoğu’daki bu fırtına, büyük parayı yönetenlerin paylaşamadığı rezil bir servet için kopuyor.

Yıllardır bu coğrafyada insanlar bu yüzden ölüyor.

Halklar birbiriyle bu yüzden dövüşüyor.

Bu savaşta ne birileri özgürlüklerini kazanacak ne de bir vatan kurtarılacak.

İnsanlar yine birbirleriyle düşman olduklarıyla kalacak.

Bugün bir liderin dilinden çıkıp lümpenin diline yerleşen;

Ve önüne geleni vatan hainliğiyle fişleyen egemen tehdit...

Bu ülkeyi yıllarca Amerikan emperyalizmine pazarlayanların ve palazlandıktan sonra azılı bir antiemperyalist kesiliverenlerin vatan haini olduğu gerçeğini değiştirmeyecek.

***

En güzel şiirlerindendir Nâzım’ın.

“Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ” diye başlar.

“Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim” diye devam eder.

Kimin elinin kimin cebinde olduğu belirsiz topraklarda, daha dün iktidar katında liderlerinden “sayın” diye bahsedilen teröristlerle bugün savaşarak Amerika’ya kafa tutmanın antiemperyalist bir tavır olduğunu savunanlar...

Bu kirli ticaretten kâr kapmak için bahaneler uyduranlar...

Kendi bağımsızlıklarına değer vermedikleri gibi başka ülkelerin bağımsızlığını da umursamayanlar...

Buyursunlar, buradan yaksınlar:

Savaşa her koşulda hayır diyenler, vatan hainliğine sonuna kadar devam edecekler.

Çünkü...

“Savaşa hayır” çığlığı atan bir avuç aydına “Fikir soytarısı” diyerek hakaretler yağdıran bir cumhurbaşkanının aklıyla girdiğimiz bu savaştan nasıl çıkacağımız belirsiz...

Ama ülkede gerçek hainlerin kim olduğu gayet net.