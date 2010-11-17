T24 - Mülkiyet, toprak, Yeşil Hat, ambargo derken 'Kıbrıs meselesi', iki aşığın İstanbul'daki nikahını engelledi! Güney Kıbrıslı Günsel Cemal ile Türk vatandaşı Atilla Ergün, evlenmek için Beyoğlu Belediyesi'ne başvurdu. Güney Kıbrıs'ı tanımayan Türk bürokrasisi, 'Siz Türkiye sınırları içinde evlenemezsiniz' dedi.



6 yıl önce internette tanıştı iki şair... Önce arkadaş sonra dost oldular. Dostluk aşka dönüşünce evlenmeye karar verdiler. Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Güney Kıbrıslı Günsel Cemal ile Türk vatandaşı Atilla Ergün, nikah günü almak için Beyoğlu Belediyesi'ne başvurdu. Diplomatik çile, bürokratik eziyet ilk o gün başladı... İşte, İstanbul'da evlenmek isteyen şair sevgililerin öyküsü...



Lefkoşa doğumlu olan Cemal, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kuzey'den Güney'e göç ederek Rum vatandaşı oldu. Bir süre Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı'nda tercüman olarak çalıştı. Daha sonra ailesiyle Londra'ya yerleşti. Şiire yöneldi, şair oldu, kitapları yayınlandı. Atilla Uğur... İstanbul'da yaşayan bir şair. 2004 yılında internet üzerinden Günsel Cemal'le tanıştı. Ona şiirlerini gönderdi, onun yazdığı şiirleri okudu. Günsel, Atilla'nın şiirlerini İngilizce'ye, Atilla da Günseli'nin şiirlerini Türkçe'ye çevirdi. 'Şiirin Büyüsü ve Çevirinin Sihiri Ödülü'nü alan ikili, birlikte Arnavutluk'a gitti. Edebi dostluk, ebedi aşka dönüştü; evlenmeye karar verdiler.



Beyoğlu Belediyesi'ne gittiler. Türkiye, Rum Kesimi'ni tanımadığı için, Günsel Cemal gerekli belgeleri Rum Konsolosluğu'ndan almak üzere Londra'ya döndü. Evrakları tamamlandı, belediyeye gidildi. Evraklarda, Türkiye tarafından tanınmayan Rum yönetiminin onayını gören memur, Günsel ve Atilla'yı Beyoğlu Nüfus Müdürlüğü'ne yönlendirdi..





50 YAŞINDAKİ AŞIKLARA ANNE-BABA ONAYI İSTENDİ



- Nüfus Müdürü Orhan İşgüder 'bekarlık belgesi' için istenen onayın Türkiye'de büyükelçiliği bulunan ülkelerden alınması gerektiğini söyledi. Günsel Cemal ve Atilla Ergül, Kıbrıs'ın Türkiye'de büyükelçiliği olmadığını anlatmaya çalıştı. Nüfus Müdürü, bu evraklarla işlem yapamayacağını, ayrıca evlenmeleri için Cemal'in anne-babasının onayı gerektiğini söyledi. Çift, '50 yaşındayız' diye itiraz edince Nüfus Müdürü, 'Evlenemezsiniz' dedi.



- Çift, 4 Kasım'da İstanbul Valiliği Hukuk İşleri Şefliği'ne gitti. Yetkililer, evrakların Türkiye'de büyükelçiliği bulunan ülkelerden alınması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çiftin Türkiye'de evlenmesi imkansız hale geldi. İstanbul'da evlenemeyen çift, Londra'da nikah masasına oturdu.





EVRAKLARI GÖRENİN SURATI DEĞİŞTİ



'Yunanistan'da evlenin' dediler



Atilla Ergül ve Günsel Cemal, yaşadıkları karşısında hayretler içinde kaldıklarını belirterek şöyle konuştu: Bize çok ters davrandılar. İstenen evrakların, belirtildiği şekilde hepsinin tamam olduğunu belirtmemize rağmen kabul ettiremedik. Evrakların Güney Kıbrıs'a ait olduğunu gören elektrik çarpmışa döndü. Nüfus Müdürlüğü'nde 'Gidin Yunanistan'da evlenin' tavsiyesinde (!) bile bulundular. 2000 bin sterlin (4 bin 800 TL) harcadık, psikolojimiz bozuldu.





