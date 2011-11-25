Siz sorun, Gül yanıtlasın!

T24

Obama'dan Bono'ya pek çok konuk



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ülkelerin önemli ve güçlü isimlerinin farklı topluluklarla buluşmasını sağlayan "YouTube World View" kanalının konuğu oldu.Dünyanın her yerinden internet kullanıcıları, Türkiye ve dünyadan merak ettikleri her konudaki soruya sözkonusu sitede yer verebiliyor.Sorular metin şeklinde olabildiği gibi, video şeklinde de hazırlanabilir.28 Kasım'a kadar açık kalacak sitede en çok oyu alan sorular, Cumhurbaşkanı Gül’e yöneltilecek.Gül, 1 Aralık Perşembe günü NTV ve YouTube’dan ortak yayınlanacak özel programda sorulara yanıt verecek. Program saat 21.00'de başlayacak.“YouTube World View”un ilk konuğu ABD Başkanı Barack Obama oldu.ABD Başkanı Obama'nın ardından İngiltere Başbakanı David Cameron, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu gibi liderlerin yanı sıra U2 grubunun solisti Bono, ünlü ekonomist ve yazar Arianna Huffington gibi önemli isimler de kanalda izleyici sorularını yanıtladı.