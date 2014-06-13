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Bilim / Teknoloji

Siz sadece düşünün, klavyeniz yazmaya başlasın

Akıllı telefon uyglaması 'Swiftkey Klayve'nin algoritması, zamanla kullanıcıların ne yazdıklarını öğrenebiliyor

13 Haziran 2014 09:30

İngiliz yazılımcılar, kullanıcıların bir sonraki adımda yazacakları kelimeyi tahmin eden ‘’Swiftkey Klayve’’ adlı bir uygulama yarattı.

Şu an Android işletim sistemli telefonlarda bulunan uygulama Eylül’de iPhone sahibi kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek.

Uygulama zamanla kullanıcıların alışkanlıklarını, kiminle konuşmak istediklerini nereye gitmek istediklerini, beğendiklerini ve beğenmediklerini öğreniyor.

‘’Swiftkey Klavye’’ telefonların klavyelerinin yerini alarak, kullanıcıların dilini ve kişisel yazma stillerini anlıyor.

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Klavyeswiftkey klavyene düşündüğünü bilen klavyeandroidakıllı telefonyazılımalgoritma

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