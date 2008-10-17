Başbuğ'a destek

Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına destek veren Başbakan Erdoğan için bugünkü manşetinde "Genelkurmay'ın Başbakanı" diyen Taraf gazetesine Erdoğan'ın cevabı: Biz milletin başbakanıyız.Başbakan Erdoğan, Taraf gazetesinin Aktütün saldırısı ve Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a verdiği destek sonrası hükümete yönelik haberlerine sert tepki gösterdi. Gazetenin "Genelkurmay'ın Başbakan'ı" manşetini hedef alan Erdoğan, "Birileri kalkıp bizleri tahrik etmeye yöneliyor. Birileri kalkıp şahsıma yönelik 'Genelkurmay'ın Başbakanı' şeklinde yakışıksız şahsi ifadeler kullanıyor. Şunu herkes bilsin ki, biz milletin başbakanıyız" dedi.AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:"Terörle mücadele konusunda birlik ve bereberliğimizin büyük önem taşıdığını söylemek istiyorum. İki sihirli kelime ülkemiz için çok önemli, güven ve istikrar.Bunları başarmamız lazım. Terörizmle bütün kurumlarımızla etkin bir mücadelenin içerisindeyiz.Medya ise başka bir tablo ortaya koyuyor. Herkesin topluma karşı sorumluluğu var. Bunlar söylendiği zaman rahatsızlığı olanlar var. Şu an hükümetimiz TSK ile müzakare içindedir ve yeni bütün önlemler ve önerilerin konuşulduğu bir ortam var.Televizyonlara terör uzmanı adı altında birileri çıkıyor, emekli askerler çıkıyor, terörle mücadele konusunda ahkâm kesiyorlar. Terör konusunda 10-15 yıl öncesine göre çok şeyler değişti. Bu kadar mahirdin de niye terörün kökünü o zaman kazıyamadın.Birileri kalkıp bizleri tahrik etmeye yöneliyor. Birileri kalkıp şahsıma yönelik 'Genelkurmay'ın Başbakanı' şeklinde yakışıksız şahsi ifadeler kullanıyor. Şunu herkes bilsin ki, biz milletin başbakanıyız.Ama açık söylüyorum bu tür yaklaşım gösteren medyaya da söylüyoruz, kusura bakmayın siz kimin medyasısınız. Oradaki moralin motivasyonun yüksek olması gereken bir zamanda bu şekildeki yaklaşımın izahında zorlanıyorum. Basın özgürlüğü ayrı mesele söyleyebilir ama benim için önce milletimin huzuru. Önce ortak akla hizmet edilmeli.Bu tür başlıklarla tirajınız yükselmez, sadece bizim işimizi, Genelkurmay'ın işini zorlaştırırsınız ama biz yine mücadelemize devam ederiz.Biz ordumuz ve milletimizle elele kararlı bir şekilde yolumuza devam ederiz.Sen kalkıp Aktütün'de öğretmen ve okul yok dersen ben ne sana ne o medyaya saygı duymam. Bu eleştiri değil. Sen nasıl gazetecisin. Nasıl haber yapıyorsun. Nasıl bir medya grubusun. Milleti aldatmaya hakkın var mı? Nasıl böyle senaryoları ortaya koyarsın. Buna hakkın yok. Adın ve şöhretin ne olursa olsun buna hakkın yok. Bizim canımız yanıyor. Anlıyorum ki onların canı yanmıyor.Hiç kimse, hükümetimizi, güvenlik güçlerimizi zaafiyet içinde göstermek gibi bir gaflet içinde olmasın. Askerlerimizin psikolojisini onların morallerini düşünmeye mecburuz.Hiç bir doğru haber ve hakkaniyete uygun haber vicdanlarda yara açmaz. Herkesin bizi doğru anlamasını özellikle rica ediyorum. Devletin sorumluluğunu alarak, milletin sorumluluğunu alarak bunları söylüyoruz."