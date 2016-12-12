Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, kendisine destek veren 200 avukata Silivri Cezaevi’nden teşekkür mesajı gönderdi. Avukatlar da Sabuncu’ya Cumhuriyet aracılığıyla yanıt verdi:

"Siz içerden çıkıncaya kadar hepimiz tutuklu kalacağız."

Sabuncu mesajında, “Bizleri savunmasız bırakmayan; sorumluluk ve fedakârlıkla sürdürdüğünüz mücadelenizle bizlere umut yolları açan sevgili avukat arkadaşlarıma Silivri’den selam ederim, teşekkür ederim” dedi.

Mesaj kendilerine iletilen avkutlardan bir bölümü de kısa birer mesajla Murat Sabuncu’nun şahsında Silivri’deki Cumhuriyet yazarları ve yöneticilerini selamladılar.

Avukatların mesajları şöyle:

Sevgili Murat Sabuncu ve tüm Cumhuriyet sevdalısı dostlar, biz aslında çok şey yapmıyoruz. Sizin çabalarınıza katkı yapıyoruz sadece. Ve siz içerden çıkıncaya kadar hepimiz tutuklu kalacağız. Yani bir anlamda kendimiz için çalışıyoruz. Yakında kucaklaşmak ve kutlamak üzere.

Avukat Nail Karakaş

Onlar, bizim de onurumuz. Onlar demokrasiye inanan bu halk ve avukatları tarafından hiç yalnız bırakılmayacaklar.

Avukat Bahri Bayram Belen

Bu ülkenin, aydınlık geleceği için bedel ödeyen sizlere, biz teşekkür borçluyuz.

Avukat Ömer Güven

Sevgili Murat Sabuncu, mesajını coşkuyla onurla aldım...Teşekkür konusuna gelince illaki bir teşekkür edilmesi gerekiyorsa, ben sana ve daha özgür, daha aydınlık bir dünya için mücadele eden tüm tutsaklara teşekkür ederim...

Avukat Vilson Akbaş

İyi ki Murat Sabuncu ve onun gibi inandıkları doğrular uğrunda büyük fedakârlıklar gösteren düşünce insanları var. Bu insanlar, mesleğimizin gerçek önemini ve anlamını ve bu mesleği aslında neden yaptığımızı bize hatırlatıyorlar. Mesleğimizi, Murat Sabuncular sayesinde seviyoruz. Saygı, dayanışma ve muhabbet ile...

Avukat Bora Yazıcıoğlu

Bizim kendilerine teşekkür borcumuz var. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Avukat Nil Özsoy Dindar

Tabii ki herkes gibi biz avukatlar da elinden gelebilen ne varsa yapıyoruz ve yapacağız.. Tıpkı hepimiz için özgürlük ve aydınlık adına tutsak edilerek bedel ödemek iibi... Umudumuz tamdır. Biz dışarıdan, onlar içeriden omuz omuza bu büyük zindanın kapılarını (çünkü biz de dışarıda mahpus gibiyiz) kıracağız. Selam ve sevgilerle.

Avukat Halis Yıldırım

Bu mücadele hepimizin ortak mücadelesi; aydınlık bir gelecek, özgür yarınlar ve insanlık onuru için... Ne demiş Nâzım... “Mesele esir düşmekte değil; teslim olmamakta bütün mesele..!” En içten sevgi ve dayanışma duygularımla...”

Avukat Aycan Topay

“Başka bir dünya, başka bir Türkiye” için bedel ödeyen onurlu gazeteci Murat Sabuncu’ya teşekkür borçlu olduğumu hissediyorum.

Avukat Melike Polat

“Her yer Cumhuriyet”, Özgürlük mücadelesi Silivri zindanlarında devam ediyor... Tutsak arkadaşlarımızla “özgürlük ve barış halayları”nı elbet bir gün omuz omuza çekeceğiz... Tümüne sevgiler ve selamlar...

Avukat Zeynel Öztürk

Şimdilik nöbet onlarda... Bu zorunlu tatilin kısa sürmesini diliyor; yazılarını okumayı, yorumlarını dinlemeyi bekliyoruz.

Avukat Barış Aybay

Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyetimizin önemli kalelerindendir. O kaleyi savunmak, şereftir...

Avukat Sevin Kanatger Şeker