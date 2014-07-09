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Yaşam

‘Siz güzelsiniz, bütün enteller ölmeli’

Annesiyle birlikte kendisini eve kilitleyip, balkona çıkarak intihar edeceğini söyleyen şizofreni hastası Akın O., kendisini ikna etmek için orada bulunan psikoloğa ilginç bir cümle sarf etti

09 Temmuz 2014 19:38

Zonguldak’ta şizofreni tedavisi gören 31 yaşındaki Akın O., annesiyle birlikte kendisini eve kilitledi. Balkona çıkıp intihar edeceğini söyleyen Akın O., kendisini ikna etmek isteyen psikoloğa, "Siz güzelsiniz" dedi. Kapıyı kırarak eve giren polisler, Akın O.’yu hastaneye götürdü.

Gürkay Gündoğan ile Cenk Topcu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Zonguldak’taki Yayla Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın 2’nci katında ailesiyle oturan Akın O., babası Turgut O.’yu dışarıya çıkarıp, annesi Suzan O. ile kaldıktan sonra kapıyı içerden kilitledi. Akın O., babasının ikna çabasına rağmen kapıyı açmayınca polise haber verildi. Polis, itfaiyenin merdivenli aracıyla balkondan eve girmek istedi. Ancak elinde çakmak ve kırık bardak ile balkona çıkan Akın O., eve girilmesi halinde intihar edeceğini söyledi. 

 

‘Siz güzelsiniz’

 

İntihar tehditleriyle kimseyi eve yaklaştırmayan Akın O. için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nden psikolog talep edildi. Gelen iki kadın psikolog önce aşağıdan, sonra da itfaiye aracının merdivenine çıkıp konuşarak Akın O.’yu ikna etmeye çalıştı. Akın O., kendisiyle konuşan psikoloğa, "Siz güzelsiniz, bütün enteller ölmeli, intihar etmeli" dedi. Akın O., "Biz sizinle konuşmak istiyoruz" diyerek yanına gelmek isteyen psikoloğa da izin vermedi.

Polis, yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince kapıyı kırarak eve girdi. Kelepçe takılarak evden çıkarılan Akın O., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Baba Turgut O., oğlu ile birlikte eşinin de şizofreni rahatsızlığı bulunduğunu söyledi. Turgut O., "8 yıldır böyle. Kullandığı bir ilacı içince genelde bu oluyor. Beni dışarıya attı. Bekar çocuk. Bazen balkona çıkıp ’Tuğba Özay’ diye bağırıyor" diye konuştu.

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