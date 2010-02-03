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Siz de 'Ses Verin'

TÜRK Eğitim Vakfı ve Süper FM, “Ses Ver” kampanyasında yer alan Işın Karaca: "Sesimizi duyurabilir, bu ülkeye bir okumuş çocuk daha kazandırabilirsek ne mutlu bize".

03 Şubat 2010 02:00

T24- TÜRK Eğitim Vakfı ve Süper FM, “Ses Ver” adlı bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı.


Halkı eğitimin önemi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında Süper FM’de bir burs fonu oluşturuldu. Böylece ünlü isimlerin sesleriyle katıldığı projeye radyo dinleyicilerinin de destek vermesi sağlandı. “Ses Ver” kampanyası için bir araya gelen şarkıcı Işın Karaca ile oyuncu Nilgün Belgün, bu proje için gelen teklifi eğitime çok önem vermeleri nedeniyle kabul ettiklerini söyledi. Karaca, “Burada bulunmamızın en büyük amacı, çocuklar ve eğitim. Sesimizi duyurabilir, bu ülkeye bir okumuş çocuk daha kazandırabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu. Belgün ise “Bana eğitimle ilgili projeler geldiği zaman hemen kabul ediyorum. Türkiye’nin geriye giden toplumunu ileriye çekmek için sanatçılar, televizyonlar ve eğitim kurumlarının hep birlikte çalışması gerekiyor” dedi.


Kültür’de konser

Işın Karaca, Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası’nın İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu’nda verdiği konser serisinin ikincisinde sahneye çıkacak. Konser, yarın akşam saat 20.30’da başlayacak.

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