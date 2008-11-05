Siz de Prius'u test edebilirsiniz

Toyotasa, 2009 ortasında Türkiye’de satışa sunacağı hibrid otomobili Prius’u, aralarında ünlülerin de olduğu yüzlerce kişiye kullandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Prius kullanması istenen ünlülerle görüşmeler başladı. Hollywood yıldızlarının tercih ettiği Prius’u test edeceklerin sayısı 1000i geçecek



Global ekonomik krizin en çok etkilediği sektörlerin başında otomotiv geliyor. Benzinle çalışan büyük motorlu otomobillerin satışları ABD’de bile yüzde 35 düşüş gösterdi. Artık moda, çevreci hibrid otomobiller. Bu konuda öncü şirketlerden biri de Toyota. Dünyanın en yaygın hibrid seri otomobili Prius’u üreten ve milyonlarca satan Toyota, bu çevreci aracı şimdi Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor.



Geçtiğimiz ay Paris’te ilk müjdeyi veren Toyotasa Genel Müdürü İbrahim Orhon, bu aracı insanlara kullandırarak alıştıracaklarını ve piyasaya yerleştireceklerini belirterek, şunları söyledi; “Bu tür araçlar tüm dünyada; çevre koruma hareketlerinin önderleri, Hollywood ünlüleri ve kanaat önderleri tarafından tercih ediliyor. Biz de ay sonunda testlerine başlayacağımız çevreci Prius otomobilleri bu kesimlerin kullanımına sunacağız.”



Sitesi 25 bin defa tıklandı

Açılan www. cevreyikimkurtaracak. com sitesi üzerinden Prius’u kullanacak öncülerini de belirlemeye başlayan Toyotasa, bu siteye 25 bin giriş yapıldığını ve 700 Prius test başvurusu alındığını açıkladı. Testler kasım ayı sonunda başlayacak.



Elektrikle çalışıyor

Geçtiğimiz yıl hibrid teknolojisinin 10. yılını kutlayan Toyota, bugün dünyada 1. 5 milyonun üzerinde hibrid araç satışıyla lider durumda bulunuyor. Toyota hibrid satışları her yıl bir önceki yıla göre tüm ülkelerde artış gösteriyor. 1997 - 2007 yılları arasında 1 milyona yakın Toyota Prius satıldı. 10 yıldır satılan Toyota Prius ile dünyaya 1.426.176 ton daha az karbondioksit (CO2) salımı sağlanmış oldu



