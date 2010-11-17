'Siz de 3 çocuk yapın, bol kuvvet diliyorum'

T24- Başmüzakereci Egemen Bağış ABD ve Avrupa’da bulunan Ortodoks kiliselerinin Avrupa Parlamentosu’nda düzenledikleri, “Dini Özgürlükler: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Köprüsü” başlıklı konferansta Dini Özgürlükler ödülünü aldı. Atina'da cami olmadığından bayram namazını kılmak için gece Brüksel'e uçmak zorunda kaldığını belirten Bağış, konuşmasının devamında gayri Müslimlere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "3 çocuk yapın" çağrısına uymalarını tavsiye etti.





Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Amerika ve Avrupa Ortodoks kiliseleri, Avrupa Parlamentosu'nda düzenledikleri "Dini Özgürlükler: Türkiye'nin AB'ye Köprüsü" konferansında, Türkiye'deki dini azınlıklar için olağanüstü çalışmaları ve farklı kültürler ve medeniyetler arasında karşılıklı anlayış köprüsü kurması nedeniyle, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ı ödüllendirdi.



Dini özgürlükler alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle kendisine verilen ödülü, Amerika Ortodoks Kilisesi "Milli Komutanı" Anthony Limberakis'in elinden alan Bağış, burada yaptığı konuşmada, Atina'da camiye izin vermeyen Yunanistan'a göndermede bulundu.

Temaslarda bulunduğu Atina'dan dün gece Brüksel'e gelen Bağış, "Dün bir Avrupa başkentindeydim. Bu AB üyesinin cami izni vermemesi nedeniyle bayram namazı için gece geç saatte Brüksel'e uçmak zorunda kaldım. Çok açık ki bazı Avrupa ülkelerinin atması gereken adımlar var" dedi.



Konuşmasında Türkiye'de dini özgürlükler kapsamında gerçekleştirilen reform ve açılımları ayrıntılı olarak anlatan Bağış, yapılan yoğun çalışmalarla dini grupların bazı sorunlarına çözüm bulduklarını ve kalanları incelemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Bağış, "Uzun bir süredir farklı dinler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler Anadolu'da hoşgörü atmosferinde yaşadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer adı "Hoşgörü İmparatorluğu" idi. Osmanlı'nın halkına Avrupalı mukabillerinden daha özgür ve hoşgörülü atmosfer sunması şaşırtıcı değildir" şeklinde konuştu.

İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin faaliyetlerini kısıtlamazken Bizans döneminde izin verilmeyen Ermeni Kilisesi'nin kurulmasını sağlamasının dikkat çekici olduğunu kaydeden Bağış, "Bugün gururla söylüyorum ki her 2 kilise 600-700 yıldan beri aktif faaliyetlerini sürdürmektedir. Aynı şekilde İspanya'dan 15. yüzyılda kovulan Yahudiler'in Osmanlı'ya sığınması tesadüf değildir. Türk hükümeti olarak öncelikli görevimiz vatandaşlarımızın uyum içinde yaşamalarını ve ibadetlerini özgürce yerine getirebilmelerini mümkün kılarak, bu karşılıklı anlayışı ilerletmektir" ifadesini kullandı.

Türkiye'de hükümetin 10'dan fazla gayri Müslim toplulukla ve Alevi Müslümanlarla düzenli toplantılar gerçekleştirerek dini özgürlükler noktasındaki sorunları tespit etmeye ve çözmeye çalıştığını ve dikkat çekici jestler yaptığını hatırlatan Bağış, "(Herşeyi çözdük, mükemmeliz) diyemem ama dünden çok daha iyi olduğumuzu ve yarın daha da iyi olacağımızı iddialı bir şekilde söyleyebilirim" dedi. Sümela Manastırı ve Akdamar Kilisesi'nde uzun bir dönemin ardından dini törenlere izin verilmesinin ve bunun için yurtdışından gelen binlerce insana Trabzonlu ve Vanlıların sıcak bir şekilde evsahipliği yapmasının toplumsal hoşgörünün kanıtı olduğunu ifade eden Bağış, dini özgürlükler noktasında Türkiye'de sadece dini azınlıkların değil, çoğunluğun da sorunlarla karşılaştığına dikkat çekti.

Başmüzakereci Bağış'ın "Birbirimizin sorunlarını anlamalıyız ve birbirimiz için sesimizi yükseltmeliyiz. Türkiye'de eğer Ermeniler, Yahudilerin sorunları için, Yahudiler Aleviler için, Aleviler Romanlar için ve Süryaniler Sünniler için seslerini yükseltirse, o zaman karşılıklı anlayış gerçekleşmiş, köprü kurulmuştur. Bu köprüler sayesinde sorunları çözeriz" diye konuşması alkış aldı.



"3 çocuk yapacaklara bol kuvvet diliyorum"





Bağış, Avrupa’da Müslüman nüfusun oranının 2020’de toplam nüfusun yüzde 10’una ulaşacağının, Türkiye’deki gayrimüslimlerin nüfusa oranının ise çok düşük kaldığının hatırlatılması üzerine bunun çoğalma ve göçle ilgili olduğunu belirterek şunları söyledi: “Başbakanım, Yunan mevkidaşından Yunanistan’a göçen Rum kökenli Türk vatandaşlarını geri dönmeye teşvik etmesini istedi çünkü biz onları zenginliğimizin bir parçası olarak görüyoruz. Eğer bu daveti kabul eder ve Türkiye’ye dönerlerse bu nüfus oranında belirgin bir artış sağlar. Başbakanımın, Türkiye’de her yeni evlenen çifte de bir tavsiyesi var. Türkiye’nin en önemli güçlerinden birinin genç nüfusu olduğu görüşünde. Dolayısıyla genç nüfus avantajının korunması için en az üç çocuk yapılmasını tavsiye ediyor. Eğer farklı inançların mensupları da bu tavsiyeye uymak isterlerse bu da bir opsiyon. Bu durumda onlara bol kuvvet diliyorum.”

İSLAM'I AYETLERLE ANLATTI



Bağış, Kuran-ı Kerim'in Ali-İmran suresinin 84. ayeti ve Kafirun suresinin 6. ayetini okuyarak, İslam'ın farklı inançlara sahip olanlara müdahalede bulunmadığını ve ayrımcılık gözetmediğini anlattı. "İslam'ın kelime manası barış olmasına rağmen ne yazık ki günümüzde İslam algısı çok farklıdır" tespitinde bulunan Bağış, Avrupa'da İslamafobi'nin yükselişte olduğuna dikkat çekti.

Bağış, "Bugün büyük çoğunluğu AB vatandaşı olan 20 milyondan fazla Müslüman bu kıtada yaşıyor. 2025 yılında AB vatandaşlarının yüzde 10'unun Müslüman olacağı tahmin ediliyor. Avrupa'da Müslümanlara karşı istikrarlı bir şekilde artan düşmanlığı endişeyle takip ediyoruz. İslamafobi'nin güçlendiğini gözlemliyoruz. İslamafobi'nin Avrupa'nın tam göbeğindeki ülkelerde yükselmesi oldukça hazin" dedi.