T24- İstanbul'da fuhuş operasyonu düzenlendi, gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın, 'Biz AB ülkelerinden geliyoruz, siz bu kafayla AB'ye zor girersiniz' diye fırça attı.







İstanbul polisi, Şişli'deki bir eğlence mekanında, fuhuş pazarlığı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Baskında 2'si Türk, 22 kadın gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlardan biri, gazeteci ve polislere tepki göstererek, 'Biz Avrupa Birliği ülkelerinden geliyoruz. Siz bu kafayla Avrupa Birliği'ne zor girersiniz' diye bağırdı.





Kumkapı'daki Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürülen kadınlar sınır dışı edilecek. Fatih'te düzenlenen bir diğer fuhuş operasyonunda ise 15'i kadın 22 kişi gözaltına alındı.





(Devrim Tosunoğlu'nun haberi)





