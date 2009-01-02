Siz besteyi isteyin CSO seslendirsin

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, gelecek sanat sezonunun repertuvarındaki eserlerin belirlenmesi için internet sitesinde halk oylaması başlattı.



CSO müdürü Akyol:

"Ankaralı sanatseverler, CDO'dan duymak, dinlemek istedikleri eserleri, konuk olmasını tercih ettikleri şef ve solistleri seçebilecek. Sezon sonunda bunları değerlendirmeye alacağız"

Orkestranın yeni yıldaki ilk konserinde konuk piyanist mıchele Campanella sahne alacak



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), gelecek sanat sezonunda repertuvarına alacağı yapıtları belirlerken halkın seçimini de göz önüne alacak. Orkestranın internet sitesi aracılığıyla, sanatseverlerin sezonda dinlemek istediği eserleri, konuk olması tercih edilen şef ve solistleri belirlemeye yönelik anket çalışması başlatıldı.



CSO Müdürü Çağatay Akyol, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, zengin bir program sundukları 2008-2009 sanat sezonunda izleyicinin ilgisinden çok memnun olduklarını söyledi.



Sanatseverlerin her konsere büyük ilgi gösterdiğini ve son olarak verdikleri 3 yeni yıl konserinin biletlerinin ilk gün tükendiğini anlatan Akyol, bu konserlerin ardından İzmir'e gerçekleştirdikleri turnede izleyiciyle buluştuklarını belirtti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin açılış etkinlikleri kapsamında piyanist Gülsin Onay ile sahne aldıklarını ifade eden Akyol, 2008 yılında son olarak bu konserle seyirci karşısına çıktıklarını kaydetti.



Yeni repertuvar halkın oylarıyla belirleniyor



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak klasik müzik tarihinin önemli eserleri, çağdaş yapıtlar ve Türk bestecilerinin eserlerine repertuvarlarında yer verdiklerini ifade eden Akyol, ayrıca bu programı belirlerken izleyicinin ilgi ve beğenisinin de kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.



Bu sezon yaptıkları bir yenilikle orkestranın "www.cso.gov.tr" adresindeki internet sitesinde bir bölüm oluşturduklarını anlatan Çağatay Akyol, "Sayfaya koyduğumuz ankete katılan Ankaralı sanatseverler, 2009-2010 sanat sezonunda CSO'dan duymak, dinlemek istedikleri eserleri, konuk olmasını tercih ettikleri şef ve solistleri seçebilecek" dedi.



Yıl içerisinde bu bölüme halktan gelen oylarla ortaya çıkan sonuçları değerlendirmeye alacaklarını belirten Akyol, "Daha sonra da imkanlar ölçüsünde ve gelen sonuçlar doğrultusunda bunları repertuvara almak üzere değerlendireceğiz" diye konuştu.





Yılın ilk konseri İtalyan piyanistten



CSO'nun 2009 yılının ilk konserini 8 ve 9 Ocakta vereceğini ifade eden Akyol, bu konserde, yüzyılın en önemli piyanistlerinden, İtalyan sanatçı Michele Campanella'yı konuk edeceklerini kaydetti.



Konserin İtalyan Kültür Merkezinin işbirliğiyle gerçekleştirileceğini anlatan Akyol, konserde orkestrayı da sanatçının yöneteceğini söyledi.



Campanella'nın dünyanın sayılı Liszt yorumcuları arasında yer aldığını da belirten Akyol, konser programını Ludwıg Van Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü", "Piyano Konçertosu" ile Franz Liszt'in "Totentanz" ve "Prelütler"inden oluştuğunu ifade etti.





Kış günlerini ısıtan notalar



Uluslararası düzeyde en büyük Liszt virtüözleri ve yorumcularından biri kabul edilen Michele Campanella, 35 yılı aşkın bir süredir devam eden müzik hayatında piyano literatürünün başlıca sayfalarından bir çoğunu başarıyla yorumladı.



Budapeşte Franz Liszt Derneği tarafından, 1976 ve 1977 yıllarında sanatçıya "Gran Prix du Disque ödülü" verildi. Sanatçı, 1998 yılında da, Philips'ten çıkan Franz Liszt-The Great Transcriptions I-II" adlı CD'si nedeniyle aynı ödülü aldı.



Napoli'deki Vincenzo Vitale Piyano Okulu'nda eğitim gören Michele Campanella, doğuştan yetenekli ve çok yönlü bir sanatçı olmasıyla tanınıyor. Bu özelliği onu Clementi, Weber, Poulenc, Busoni, Rossini ve Liszt gibi bestecilere yaklaştırırken, Avrupa ve Amerika'da Claudio Abbado, Zubin Metha, Riccardo Muti, Georges Pretre, Wolfgang Sawallisch gibi şeflerle işbirliğinde bulunarak en önemli orkestralarla çaldı.



Büyük bir tutkuyla kendini müzik eğitimine de adayan Campanella, yaklaşık 20 yıldır Siena'da bulunan Chigiana Akademisi piyano bölümünde öğretim üyeliği yapıyor. Sanatçının girişimiyle 1996 yılında da Ravello'daki Villa Rufolo'nun kış dönemi ve uzmanlaşma kursları başlatıldı.

