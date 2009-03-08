‘Siz alkışlarken, cepler soyuluyor’

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye'de ekonomik sorunların yeterince gündeme gelmediğini savunarak, "Ya Davos çıkıyor ya Ergenekon çıkıyor. Bir şey çıkıyor yani. Hepinizi cambaza baktırıyorlar. Sizin eller alkışlarken cepler soyuluyor" dedi.



Yazıcıoğlu, Antalya'nın Aksu ve Serik ilçeleri ile Gebiz ve Güzelyurt beldelerinde seçim bürolarının açılışını yaptı.



Açılışlarda vatandaşlara hitap eden Yazıcıoğlu, Türkiye'de partilerin adının ve hükümetlerin numaralarının değiştiğini ancak uygulanan politikaların aynı kaldığını savundu.



Siyasi partilerin muhalefetteki söylemlerini iktidara gelince unuttuklarını öne süren Yazıcıoğlu, "Bunların siyasette pabucunu dama halk atar. Hiç ben sizin pabucu dama attığınızı görmedim" diye konuştu.



Siyasette artık para ve şatafata bakıldığını iddia eden Yazıcıoğlu, "Güç varsa oy da var. Birbirimizi kandırmayalım" dedi.



Vatandaşın ekonomik kriz nedeniyle belinin büküldüğünü belirten Yazıcıoğlu, "Vatandaşın ekonomik sıkıntıları gündeme yeterince getirilmiyor. Ya Davos çıkıyor ya Ergenekon çıkıyor. Bir şey çıkıyor yani. Hepinizi cambaza baktırıyorlar. Sizin eller alkışlarken cepler soyuluyor" şeklinde konuştu.



Adının hırsızlıkla, yolsuzlukla anılmadığını ifade eden Yazıcıoğlu, vatandaşın karşısına alnı açık, başı dik çıktığını söyledi.



Muhsin Yazıcıoğlu, "Biz bu milletin özüyüz. Ben Anadolu toprağına düşmüş bir tohumum. Hormonsuz, natürel, Türk, İslam değerlerinden oluşmuş hareketin öncülüğünü yapıyorum" dedi.



Adalet Bakanı Şahin'in sözleri



Güzelyurt beldesinde Adem Yalçın adlı vatandaş, Yazıcıoğlu'na, "(Bize oy vermezseniz 2B tapularınızı vermeyiz. Hizmet de gelmez) diyorlar. Bizi tahrik ediyorlar" diye seslendi.



Bunun üzerine Yazıcıoğlu, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in "Hükümetimizle kavga eden, zıtlaşan yerel yönetimler, her projelerini Ankara'dan geçiremiyor. O nedenle, halkıyla, Hükümetiyle, devletiyle barışık mahalli yöneticiler iş başında olursa bizim sorunlarımız daha çok çözülür" sözlerini hatırlattı.



Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:



"Bu tür sözleri şık bulmuyorum, yakışıksız buluyorum. Herkes hukuka uymak zorundadır. Milletin hakkı, millete verilmeli. Kimse benden değil diye bir belediye başkanına zulüm yapamaz. Bize verin belediyeyi onlar da engellesin, göreyim bakayım."



Muhsin Yazıcıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil verdi.



(AA)

