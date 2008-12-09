Siyasilerin bayramlaşma sohbeti yerel seçimler

Bayramın ikinci gününde siyasi parti temsilcileri de bayramlaştı. Bayram sohbetlerinin konusu ise CHP'nin açılımı ve yaklaşan yerel seçimlerdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, AKP'lileri ağırlarken seçmen sayısındaki 6 milyonluk artışın kuşku yarattığını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'nun itiraz süresini uzatmadığını hatırlatan Selvi, "Mahallelere, semtlere yüklemeler yapılıyor. Muhtarlar bunu ortaya koyduğu halde YSK gereğini yapmıyor" dedi.



AKP'li Ahmet İyimaya da, oy güvenliğinin demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından olduğunu vurguladı, "Sorun varsa araştırılmalı" dedi. İyimaya, "Parlamento kendi arasında bir komisyon kurarak araştırabilir. YSK araştırabilir. Fiili incelemelerle böyle bir sorun varsa önüne geçilebilir. Eleştirileri kaygılara görüşleri anlayışla karşılıyorum en adil çözüm bulunmalıdır" diye konuştu.



CHP'nin çarşaflı üyeleri de açılımı da bayram ziyaretlerinde gündemdeydi. AKP'liler açılıma CHP'yi ağırlarken destek verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, "Güzel girişimde bulundu. Tabi tepkiler olacaktır. Göğüslemesini umut ediyoruz. Gelecekte daha iyi olacak herşey" dedi.

CHP'liler ise bir kez daha "Çarşaf ve türbanın siyasi simge olarak kullanılmasına karşıyız" diye konuştu. CHP İzmir milletvekili Abdulrezzak Ertan, "Hepimizin ailesinde çarşaf-türban var. Biz siyasi simge olarak kullanılmasına karşıyız" ifadesini kullandı.















