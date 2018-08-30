Siyasilerin 30 Ağustos mesajları

Siyasiler 96 yıl önce kazanılan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayımladığı mesajda, “Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum” ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, “Atatürk’ün kimsesizlerin kimsesi olarak nitelendirdiği cumhuriyetimizi demokratikleştireceğiz” mesajını verdi.

30 Ağustos için yayımlanan resmi mesajlar ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan:

Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de, kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz. Bu yüce gönüllülük ülkemizin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağıdır. Yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye’ye ve Türk milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım:

Tarihinde esaret yüzü görmemiş asil milletimiz, varlığını hedef alan saldırılar karşısında büyük bir sorumluluk şuuru ile hareket ederek, istikbalini karartmak isteyen şer güçlerine fırsat vermemiştir. Bu şuurun en müşahhas örneklerinden biri de 15 Temmuz 2016’de yaşanmıştır. Bağımsızlık ve hürriyet âşığı ecdadımızın mücadele ruhundan aldığı şuur ile hareket eden milletimiz, istilacı, işgalci emperyalistlerin devletimize sinsice sızan işbirlikçileri eliyle gerçekleştirmek istedikleri darbe girişimini bastırarak büyük bir vatanseverlik örneği sergilemiştir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Mustafa Kemal için 30 Ağustos , askeri bir zafer olmanın da ötesinde “Kayıtsız şartsız milletin olacak egemenliğe” aralanan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenledir ki tüm cumhuriyetçilerin ve demokratların, herkes için adalet ve huzur talep edenlerin ülkemizin içinden geçtiği bu karanlık dönemde, “Vazgeçtim” deme lüksü yoktur. Tek adam rejimine karşı kararlılıkla “Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” ülküsünü savunacak; Atatürk’ün kimsesizlerin kimsesi olarak nitelendirdiği cumhuriyetimizi demokratikleştireceğiz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

"30 Ağustos Zafer Bayramı" nedeniyle yayınladığı mesajda, " 30 Ağustos ruhu milli vicdanda hala canlıdır. Bu ruh zulme karşı güvenlik zırhı, hıyanet ve melanete karşı en emin sığınak ve direnç kaynağıdır. Çevremizde sahnelenen küresel ve bölgesel ayak oyunlarına karşı 30 Ağustos şuuruyla hareket edip beka ve birliğimizi tehdit eden riskli gelişmelere karşı tedbir almamız acil bir zarurettir. Özellikle İdlip merkezli kaynama ve karışıklığın dikkat ve titizlikle takibi, ülkemizi olumsuz etkileyecek muhtemel göç hareketlerinin ve sıcak çatışma ortamının her türlü ihtimali göz önüne alarak değerlendirilmesi milli güvenlik ihtiyacıdır. Siyasi ve ekonomik bekamızı üst düzeyde tehlikeye atan zincirleme oluşum ve operasyonları engellemek Türkiye Cumhuriyeti Devleti için var oluş meselesi, hayat ve varlık mevzusudur" dedi.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler:

Bağrından çıktığımız yüce milletimize en güzel şekilde hizmet etmek ve güvenine layık olmak için, ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla aralıksız yürütülen terörle mücadele harekâtına, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla çalışacağız.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist yok edilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde devam edecektir.