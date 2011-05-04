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Politika

SİYASİLERE ''SAĞLIKLI SES'' ÖNERİLERİ ANKARA (A.A)

04 Mayıs 2011 13:31

-SİYASİLERE ''SAĞLIKLI SES'' ÖNERİLERİ ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Genel seçim öncesinde sık sık Türkiye genelinde birçok ilde miting düzenleyerek vatandaşlara hitap eden siyasetçilerin, ses kısıklığı sorunu yaşamamaları için sigaradan uzak durmaları, uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Profesyonel Ses Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürsel Dursun, toplumsal iletişimde ''ses''in en önemli unsurlardan biri olduğunu, bunun için sesin doğru kullanılması, eğitimi ve bakımının çok önem taşıdığını söyledi. 12 Haziran'da yapılan genel seçimler öncesinde Türkiye genelinde mitinglerde konuşmalar yapan siyasilerin de ses sağlıklarını koruması gerektiğini, aksi takdirde ses kısıklığının ses tellerinde kalıcı hasara neden olabileceğini belirten Dursun, belirli şeyleri yaparak ve belirli şeyleri de yapmayarak sesin daha sağlıklı olmasının sağlanabildiğini ifade etti. Dursun, siyasetçilerin özellikle seçimlerden önce strese bağlı olarak sigara tüketimini artırabildiğini, bunun ses kısıklığına yol açan etmenler arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı. Sesin yoğun kullanıldığı ve zorlandığı dönemlerde sigaranın olumsuz etkisinin daha da arttığına dikkati çeken Dursun, ses tellerinin sigaranın dumanından çok kötü etkilenebileceğini söyledi. Ses tellerindeki harabiyetin azaltılabilmesi için ''mutlaka bol sıvı tüketilmesi, A ve C vitamininden zengin gıdalarla bünyenin desteklenmesi'' gerektiğini dile getiren Dursun, ''halka hitap edilmeyen zamanlarda ise mutlaka sesin dinlendirilmesi, zorunlu olmadıkça konuşmaktan kaçınılması'' gerektiğini dile getirdi.

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