Siyasilerden yeni yıl mesajları

Türkiye 2022'ye girmeye hazırlanırken, siyasetçiler de yeni yıl mesajlarını yayımlıyor.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı yeni yıl mesajında, Türkiye'nin "hem güvenlik krizlerini, hem sağlık krizini, hem siyasi ve sosyal sınamaları başarıyla veren bir ülke olarak, kendini olumlu yönde ayrıştırmayı başardığını" kaydetti.

Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli bir büyüme sürecine girdiğini belirten Erdoğan, "Ekonomide de tarihi bir dönüşümü başlattık" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sembolü haline geldiği yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde, kendi geleceğini kendi iradesiyle belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ediyor.

"Halkımıza tek vaatleri 'Eski Türkiye'yi geri getirme' olanların önündeki en büyük engel, milletimizin işte bu iradeye sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır."

Erdoğan, hükümetin 2021 yılı boyunca hayata geçirdiği çalışmaları da Twitter hesabından paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında demokrasi vurgusu yaptı, "Gecenin en karanlık anındayız, yani şafak sökmek üzere" dedi:

"Bu yıl ekonomimiz gibi demokrasimiz de her gün yeni bir darbe aldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin demir kapısına kelepçe vurulması ile "Merhaba" dediğimiz 2021 yılını, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına takılan asma kilit ile uğurluyoruz. Ancak milletimiz unutmasın ki, gecenin en karanlık anındayız, yani şafak sökmek üzere…"

Kılıçdaroğlu, kendisini "siyasi eşkiyalık" yapmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yeni yıl mesajı ile yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar" dedi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeni yıl dileklerini paylaşırken, "felakete dönüşen iktidar anlayışından kurtulacağımız umuduyla" dedi.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan "zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP'siz bir yıl" diledi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "2022 için söz veremem ama 2023 hepimize DEVA olacak" dedi.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hiç kimse tereddüt etmesin, hiç kimse karamsarlığa kapılmasın" mesajını verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik yeni yıl mesajında, "Darda kalanlara ferahlık, yolda kalanlara istikamet" diledi.